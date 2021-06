Podbořanští policisté objasnili, kdo stojí za několika krádežemi ve městě v průběhu dubna a května. Zejména ze společných prostor panelových domů, ale i ze sklepní kóje, dvora bytového domu, vozidla, chaty nebo zahrady zmizely různé věci, například brusle, fotbalové míče, sportovní taška, ventilátor, boty, zahradní sekačka, pila, vrtačka, dětský kočárek a dokonce i dětská skluzavka. Podle vyšetřování za činy stojí dva mladí muži.

„Při prověřování jednotlivých krádeží policisté tušili, že by spolu mohly souviset a že by mohly být spáchány stejným pachatelem nebo pachateli. Šetření ukázalo, že většinu z popsaných krádeží by měli mít na svědomí dva podezřelí, kteří se jich měli dopustit společnými silami. Jedná se o 20letého muže z Teplicka a 18letého mladíka z Lounska,“ sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Podle dosavadních zjištění policistů se dotyční měli společně dopustit sedmi krádeží, z dalších tří případů odcizení věcí byl podezřelý pouze starší z těchto kamarádů. „Ten tak měl svým jednáním napáchat škody v celkové výši předběžně vyčíslené na bezmála 20 tisíc korun. Jeho 18letý známý se měl podílet na škodě přesahující částku 13 tisíc korun,“ vypočetla mluvčí s tím, že většinu z odcizených věcí mladíci prodali pod cenou náhodným osobám.

Dvacetiletý muž navíc odcizil tablet známému, který ho nechal u sebe doma přebývat. „Poté, co policisté shromáždili dostatek důkazů, zadrželi oba podezřelé muže a zahájili jejich trestní stíhání pro pokračující trestný čin krádeže a trestný čin porušování domovní svobody. Vyšetřovatel podal podnět, aby byli oba obvinění stíháni ve vazbě. Státní zástupce i soud se s jeho názorem ztotožnili a oba muži jsou již v tuto chvíli ve vazební věznici,“ sdělila mluvčí.

Ani jeden z obviněných není pro policisty žádným „nováčkem“. Starší z nich byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzen už několikrát. Teprve letos v lednu byl propuštěn z vězení, kde vykonával roční trest odnětí svobody. Také jeho mladší „společník“ byl již dříve za krádež odsouzen. Pokud soud mužům vinu prokáže, může je potrestat až tříletým odnětím svobody.