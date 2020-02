Nepovedená falza tisícovek schovávaná pod kamenem za panelákem. Zdánlivě klukovina k pousmání. I za tu ale může na pachatele čekat vězení. Kromě tohoto případu však loni policisté v regionu řešili řadu daleko závažnějších trestných činů.

Vražd řešili osm, všechny objasnili bez většího úsilí. „Co nás trápí, jsou loupeže,“ řekl vedoucí krajského odboru obecné kriminality Martin Charvát. „Došlo k nárůstu pouličních loupežných přepadení,“ upřesnil s tím, že drobní zlodějíčci cílí hlavně na kabelky, řetízky nebo telefony.

Došlo ale i na větší případy. Jako ke třem přepadením mezi 1. a 14. říjnem. Lupiči cílili na benzinky v Bílině a Siřejovicích i na poštu v Děčíně. „Poměrně záhy jsme si tyto případy spojili do série a bezprostředně po děčínském případu jsme zatkli pachatele i s významnou částí hotovosti,“ vypíchl Charvát. Škoda je kolem 100 tisíc korun, za tento trestný čin hrozí 2 roky až 10 let vězení.

Policisté v Ústeckém kraji se loni měli s čím potýkat. „Po dlouhé době se trend sestupu kriminality zastavil,“ potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Zbyněk Dvořák. Jde o celorepublikový fenomén, nárůst kriminality v ČR je asi tří až čtyřprocentní. Ústecký kraj je co do počtu případů mezi prvními kraji v žebříčku. V roce 2019 se tu stalo 17 099 trestných činů.

Zároveň tu policisté drží jednu z nejvyšších objasněností trestných činů v ČR: kolem 64 procent. „A doména Ústeckého kraje je to, kolik lidí jsme schopni postavit před soud,“ vyzdvihl Dvořák. Jen loni jich bylo 5 117. Nejvíc z „koláče“ kriminality ukusuje ta majetková. Násilné trestné činy zabírají pětinový podíl, v meziročním srovnání ale jejich počet vzrostl o 7 procent. Jeden z největších nárůstů má zanedbání povinné výživy.

Velkou výzvu představuje kyberkriminalita. V regionu loni kriminalisté řešili 683 případů. „Je to nová forma páchání trestné činnosti. Policie se v tomto prostoru už začíná orientovat, a proto nám čísla stoupají,“ komentoval Dvořák. Velkou část kyberkriminality zaujímá mravnostní kriminalita, nejčastěji jde ale o podvody na internetu či zasílání vyděračských virů ransomware.

Nejvíc trestných činů v regionu loni odhalili na Mostecku, Chomutovsku a Ústecku. Všechna velká krajská města jsou zároveň mezi 16 městy z celé země, kde je kriminality nejvíc. Na Mostecku loni evidovali 2 294 trestných činů, o 17 procent víc než předloni. Narostly tu případy drobných pouličních loupeží, trestná činnost se odehrává i v centrech měst včetně obchodních středisek.

Drogy a padělky

Nekonečný boj vede kriminálka s výrobci a dealery drog. To, že klesá počet pachatelů, neznamená nic jiného, než že se poučují z předchozích nezdarů. Loni významně poklesly krádeže aut. Krajští kriminalisté na jejich vyšetřování spolupracují s těmi německými. „Naši pachatelé dnes vyjíždějí do SRN, kde kradou vozidla, a u nás je legalizují,“ popsal Charvát.

Hospodářskou kriminálku zaměstnalo vyšetřování padělání peněz. K jednomu došlo v prosinci. „Čtyři lidé z Litvínova a Janova od 19 do 31 let si natiskli 170 bankovek různých částek v celkové hodnotě 380 tisíc korun,“ přiblížil vedoucí krajského odboru hospodářské kriminality Radim Vojáček. Výtečníci si bankovky schovávali pod kamenem za panelákem. Platili s nimi poslíčkům za večerní dovoz pizzy. Na denním světle by asi neobstály: Česká národní banka je hodnotila jako spíše nepovedené. Pachatelům i tak hrozí od 3 do 8 let vězení.