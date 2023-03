U autobusové zastávky, zřejmě po hádce, vytáhl starší bratr na mladšího v Libčevsi nůž a bodl ho. Po pátečním pokusu o vraždu musel být napadený rychle operován, nyní už je mimo ohrožení života a stabilizovaný. Naopak starší z bratrů, který zaútočil, je ve vazbě. Hrozí mu až 18 let za mřížemi.

Po incidentu, který se v Libčevsi na Lounsku odehrál v pátek 17. března, byl mladší bratr s vážným bodným zraněním transportován vrtulníkem do ústecké nemocnice. Tam hned podstoupil akutní operaci břicha, nyní už je mimo ohrožení života. „Jeho stav je aktuálně stabilizovaný. Byl už také přeložený na standardní pokoj,“ potvrdila Deníku v pondělí 20. března tisková mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

A jak k pokusu o vraždu mezi bratry mělo dojít? Útok se odehrál krátce po poledni na autobusové zastávce v Libčevsi.

Svědci k soudu nechodí. Projednávání případu týrání v Sedčicích se protahuje

Podle svědků, kteří se svěřili serveru CNN Prima News, tam bratři společně popíjeli alkohol. Měli se údajně pohádat. Proč? To se neví. Následně měl starší bratr, který se pohybuje o berlích, vytáhnout nůž a bodnout mladšího sourozence do břicha.Rychle po činu putoval útočník do policejní cely. „Podezřelý byl ihned po činu zadržen,“ informovali policisté.

Na soud bude starší bratr čekat ve vazbě. Za pokus o vraždu mu hrozí až 18 let ve vězení.