Plán, jak ze servisu ukrást drahé auto a následně ho prodat a užívat si "vydělané" peníze rychle překazili lounští kriminalisté. Zlodějům se auto za půl milionu sice podařilo ze servisu odvézt a prodat, policistům ale neunikli, včetně příbuzného majitele opravny, který se chtěl také obohatit. Strážci zákona dva muže obvinili z krádeže, třetího pak z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Krádež se odehrála v jednom z lounských servisů. Důležitou roli v případu přitom sehrál příbuzný majitele opravny. „Vymyslel se svým kumpánem plán, jak přijít k penězům. V garáži si domluvil, že svému parťákovi sám opraví jeho jízdní kolo. Po opravě však garáž úmyslně nedostatečně zajistil, aby cesta dovnitř byla jednodušší. V garáži totiž bylo zaparkované vozidlo Audi v hodnotě 500 tisíc korun, které tam jeho majitel dal do opravy. Spolupachatel se poté vrátil do opravny znovu a to v noci pod rouškou tmy. Násilně se vloupal do garáže, kde našel klíče od vozidla a s vozidlem odjel," popsala případ policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Přitom ještě stihl vzít z garáže také elektrokoloběžku. S vozidlem pak odjel do Meziboří. „Tam ho prodal muži za 20 tisíc korun plus další věci. Získané finance si poté pachatelé rozdělili. U kupce však vozidlo neskončilo, protože ten ho obratem prodal dalšímu muži," pokračovala policejní mluvčí.

Kriminalisté jednali rychle, zloději jim neunikli. Díky stopám se jim podařilo ztotožnit všechny tři osoby. „Dva muži byli policejním komisařem obviněni z krádeže a třetí z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Jeden z trojice si počká na rozhodnutí soudu ve věznici, kde si odpykává trest za jinou trestnou činnost," dodala Gazdošová.