Vše začalo tím, že se muž seznámil na sociální síti se ženou. Měla být z Podbořan a začala mu sama od sebe psát a on zatoužil poznat ji více. „Chtěla se s ním následně sejít a sdělila mu, že pro něj pošle svého kamaráda, který ho autem odveze k ní do Podbořan. Muž, jelikož se se ženou chtěl sblížit, s touto variantou souhlasil a do vozidla, které pro něj přijelo, nastoupil,“ popsala začátek případu policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Prodávali hračky, dětské oblečení nebo kočárek. Podvodníci je obrali o statisíce

Chvilku poté se ale začaly dít věci, které muž určitě neočekával. „Řidič zastavil mimo Louny, kde k vozidlu přistoupili další čtyři muži, kteří ho vytáhli ven, zavázali mu ruce jeho mikinou a zakryli oči. Přitom na něj mířili pravděpodobně maketou pistole. Poté ho okradli o osobní věci,“ pokračovala Gazdošová.

Pachatelé muži vzali doklady, mobilní telefon, finanční hotovost i platební karty. „Následně pod pohrůžkou, že ho zabijí, požadovali pin kódy k platebním kartám. Poté, co jim je sdělil, ho odvezli na jiné místo, kde ho z vozidla vysadili a ujeli,“ řekla policejní mluvčí.

Muž netušil, kde je

Oloupený muž vůbec netušil, kde je. Pěšky došel do Lubence na Podbořansku, kde pak oslovil právě řidiče autobusu. Ten následně zavolal policii.

Kriminalisté měli velmi málo stop a informací, po několikaměsíčním vyšetřování ale nakonec slavili úspěch. „Pečlivou mravenčí prací lounských kriminalistů vyšlo najevo, že pachateli je pětice mladých mužů ve věku 17 až 22 let, kteří si jako organizovaná skupina loupež naplánovali,” uvedla mluvčí.

Přestavba nebezpečné jesenické křižovatky a dalšího úseku D6 začne v březnu

„Založili nejprve falešný profil ženy, která začala poškozenému muži psát. A dále už skutek pokračoval tak, jak popsal oloupený muž,” dodala Ilona Gazdošová.

Všech pět pachatelů bylo policíí obviněno ze zvlášť závažného zločinu loupeže, dále z vydírání a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jeden z nich je ve vazbě, hrozil totiž jeho útěk do zahraničí. Zbývající jsou vyšetřovaní na svobodě.

V případě odsouzení hrozí dospělé čtveřici až 12 let za mřížemi, mladistvý by mohl do vězení až na 5 let.