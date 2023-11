K tragédii došlo 20. prosince odpoledne. „Obžalovaný přehlédl chodce, který procházel před přední částí vozidla. Narazil do něj. Muž následně upadl na zem. Řidič ho přejel pravým předním kolem, čímž chodec utrpěl řadu těžkých zranění neslučitelných se životem a na místě zemřel,“ stojí v obžalobě. Podle ní Jakub N. porušil povinnosti uložené mu zákonem o provozu na pozemních komunikacích a dopravně provozním řádem vydaného společností Novák-papír pro používání nákladních a ostatních mechanizmů.

Obžalovaný u soudu řekl, že celé události lituje. „Při couvání k hromadě papíru jsem potřeboval srovnat auto, tak jsem popojel dopředu. Před tím jsem se rozhlédl, nikoho jsem u auta neviděl. Moc mě to mrzí,“ popsal tragickou událost. Sražení muže prý vůbec nezaregistroval. Když ho viděl ležet na zemi, myslel si, že upadl sám na kluzkém povrchu.

Tehdejší mrholení namrzalo na komunikacích. „Teprve po chvíli mi došlo, že leží v místě, kde jsem jel s autem,“ řekl u soudu. „Z kamerových záznamů je zřejmé, že se obžalovaný rozhlížel, poškozeného možná také kvůli omezené viditelnosti způsobené povětrnostními podmínkami neviděl. Naopak ten si počínal velmi riskantně, přecházel v těsné blízkosti přední části nastartovaného auta,“ argumentoval obhájce Jan Slunéčko s tím, že k události došlo v areálu firmy v místech, kde se nedal předpokládat frekventovaný pohyb osob.

Ve své závěrečné řeči zpochybnil, že by se jeho klient zmíněného přečinu vůbec dopustil. Soudní senát se s tímto názorem ztotožnil. „Z kamerového záznamu je vidět, že se poškozený přiblížil k autu velmi rychle, věřím tomu, že, jak obžalovaný říká, chodce neviděl. Byl to neuvěřitelný hazard se životem. To, jak to dopadlo, je vina na straně poškozeného. Neměl tam vůbec být,“ řekl předseda senátu Martin Kredba.

Státní zástupce Pavel Norek s rozsudkem nesouhlasí, přímo v soudní síni se proti němu odvolal. Pro obžalovaného navrhoval dvouletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři léta a zákaz řízení ve shodné délce tří roků. „V důsledku nedbalostního jednání obžalovaného zemřel člověk. Své povinnosti porušil,“ řekl. Po jeho odvolání tak bude případ řešit Krajský soud v Ústí nad Labem.