Komplikovaný případ se táhne řadu let, začal v roce 2015, kdy se přišlo na rozsáhlé zamoření areálu společnosti FEMME a jejího okolí nebezpečnými látkami. Kapalné odpady neznámého původu se přečerpávaly z autocisteren do retenční nádrže a posléze do vykopané jámy, odkud pronikly do půdy a spodních vod v okolí. Zamořily území o rozloze téměř 40 tisíc metrů čtverečních, náklady na odstranění škod jsou obžalobou vyčíslené na sto milionu korun. Dodnes k úplné sanaci území nedošlo.

Okresní soud v Lounech případ řeší od počátku roku 2020, loni v únoru vynesl rozsudek nad Danou Helebrant a společností FEMME v podobě milionových peněžních trestů. Po jejich odvolání ho ústecký krajský soud před rokem zrušil a případ vrátil s návrhy na další dokazování zpět do Loun. Po pondělním a úterním projednávání případu, kdy před soudem vypovídali například pracovníci České inspekce životního prostředí nebo krizový manažer společnosti, padl u okresního soudu zprošťující verdikt. „Neprokázalo se, že by skutek spáchala obžalovaná,“ řekl v obou případech při vynesení rozsudku předseda senátu Jan Jouza. Připustil, že v některých bodech vycházel z rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Právní zástupce společnosti FEMME Milan Vraspír byl s verdiktem spokojený. „Kdyby byly přivezené odpady předané společnosti FEMME, tak by je zlikvidovala v souladu se svým provozním řádem. To, co se stalo, nebylo v jejím zájmu, neměla z toho žádný prospěch, způsobilo jí to škody,“ řekl ve své závěrečné řeči. Podle něj bylo nezákonné navážení odpadů akcí několika fyzických osob. V této souvislosti zmínil bývalého ředitele firmy. „Byli u toho další lidé, které se nepodařilo ustanovit,“ dodal.

Právní zástupce Dany Helebrant advokát Miloslav Strnad označil celou věc za nedořešenou. „Není vyšetřené, kdo ty odpady do areálu společnosti navážel. Měla se tím víc zabývat policie. Důkazní stav není dostatečný k tomu, aby byla obžalovaná odsouzená,“ řekl.

Státní zástupce Pavel Norek ve své závěrečné řeči vyslovil jiný názor. „Nebylo předmětem této trestní věci to, kdo odpady do areálu navezl, ale jak s nimi společnost FEMME nakládala,“ řekl. Podle něj od vynesení rozsudku lounského soudu loni v únoru nezaznělo nic nového, co by zpochybnilo usvědčení obžalovaných a požadoval pro ně tresty v souladu s původním verdiktem. Zda se proti zprošťujícím rozsudkům odvolá, se ukáže v nejbližších dnech.

Podle Dany Helebrant, která vinu dlouhodobě odmítá, to byl bývalý ředitel společnosti, kdo za vším stál. „Nevěděla jsem o tom,“ řekla. U soudu tvrdila, že veškerý provoz měl na starosti ředitel, kterému bezvýhradně důvěřovala. „Celá ta situace mě strašně mrzí, investovala jsem do nápravy toho, co pan Novotný způsobil, hodně, včetně svých finančních prostředků,“ řekla v úterý u soudu.

Verdikt ji sice zprostil obžaloby z neoprávněného nakládání s odpady, vyslechla si ale trest za pokus pojistného podvodu. Toho se měla dopustit tím, že havárii v listopadu 2015 nahlásila jako škodní událost na Českou pojišťovnu, i když podle verdiktu soudu musela vědět, že se nejednalo o náhodnou událost ale o úmyslný čin a na pojistné plnění, ke kterému nakonec nedošlo, nemá nárok. Tuto rovinu případu bude opět řešit Krajský soud v Ústí nad Labem. Jak bylo zmíněno, proti rozsudku padlo krátce po jeho vynesení odvolání v otázce viny i trestu.

Areál v Bezděkově v roce 2017 koupila od firmy FEMME společnost Femme Plus. Od dubna 2019 je rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem Femme Plus v konkurzu. Insolvenční správce postupně prodává její movitý majetek, aktuálně řeší prodej kontejnerů, van a nádob. „Část kontejnerů a van je naplněná odpadem neznámého původu, u některých je reálný předpoklad, že se jedná o nebezpečný odpad, například azbest,“ uvedl ve své listopadové zprávě o průběhu konkurzu insolvenční správce Milan Prouza. Co bude dál s areálem, ve kterém se nacházejí tisíce tun odpadu různých druhů, je nejasné.

