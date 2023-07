Útok začal tím, že senior Zoltán K. zabouchal na dveře bytu poškozeného, aby vyřešil neshody mezi ním a svou dcerou. „Po otevření dveří se oba začali hádat, přičemž obviněný poškozenému nadával a vyhrožoval, že ho zabije a zabije i jeho syna. Začal se tlačit do bytu. Poškozený vzal do ruky klacek, kterým obviněného odstrčil, aby mohl zavřít dveře bytu,“ přednesl v obžalobě státní zástupce Jaroslav Novák. V tento okamžik přišel ke dveřím útočníkův syn, který dveře prudce otevřel, vzal podle obžaloby poškozenému klacek z ruky, chytil ho pod krkem a dal mu úder pěstí do hlavy. Jeho otec mu „přidal“ facku na pravé ucho.

„Poté oba obvinění vstoupili do bytu poškozeného, kde ho mladší z útočníků chytl tzv. ,do kravaty´ a hodil jej na zem, následně mu dupnul na hlavu a poté ještě několikrát do rukou, kterými si hlavu kryl,“ stojí v obžalobě. Kromě fyzického násilí zazněly opětovně výhrůžky zabitím. „Pokud si budeš stěžovat, shoříš i se svým parchantem,“ slyšel podle obžaloby poškozený.

Stavba části karlovarské dálnice je v plném proudu. Podívejte se, jak pokročila

Při napadení utrpěl krevní výron a oděrky v okolí pravé očnice, tržnou ránu pravého obočí, nalomení zevní stěny pravé čelistní dutiny s krvácením, prolomení spodiny pravé očnice a oděrky na pravém koleni a bérci. Léčil se několik týdnů.

Mladší z útočníků čelil obžalobě ze zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinů porušování domovní svobody a nebezpečného vyhrožování, starší pak z přečinu porušování domovní svobody.

Oba využili u lounského soudu institutu prohlášení viny. „Bylo to jinak, polovina věcí, která zazněla v obžalobě, není pravda. Ale chci se doznat, abychom to měli i s ohledem na rodinu za sebou,“ řekl starší obžalovaný. „Ač nerad, tak se doznávám, i když to, co tady zaznělo, není zdaleka pravda. Nechci chodit po soudech,“ okomentoval své rozhodnutí mladší.

Tady se vdávala Petra Kvitová. Luxusní Statek Oblík je svatebním místem roku

U soudu se tak samotný útok nedokazoval, řešila se jen otázka trestu. Mladší z útočníků odešel s úhrnným trestem tří let s podmíněným odkladem na stejnou dobu, starší s „podmínkou“ na rok a půl. Rozsudek je pravomocný, oba i státní zástupce se v soudní síni vzdali práva na odvolání.

Oba odsouzení musí zaplatit Všeobecné zdravotní pojišťovně 33 tisíc korun v podobě léčebných výloh za ošetření poškozeného a ještě čekat, jak dopadne „civilní“ soud, kam se podle svých slov s náhradou nemajetkové újmy obrátí. „Udělené tresty jsou na spodní hranici sazby. Na oba obžalované bylo třeba pohlížet jako na netrestané, polehčující okolností pro ně bylo, že se k činu doznali. Pro juniora bylo naopak přitěžující, že se dopustil tří trestných činů najednou,“ okomentoval rozsudek předseda senátu Jan Jouza.