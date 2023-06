V pátek 2. prosince dopoledne před prodejnou smíšeného zboží se trojice známých, všichni měli v tu dobu značně upito, dostala do sporu. Starší z mužů slovně napadal přítelkyni mladšího. Ten to nevydržel a dal mu pěstí. Poškozený upadl na chodník a utrpěl vážná zranění, útočník si kvůli tomu vyslechl obžalobu kvůli ublížení na zdraví a výtržnictví.

„Po předchozím požití alkoholu a slovní rozepři nejméně jednou ranou pěstí do obličeje udeřil poškozeného, v důsledku čehož upadl vzad na chodník. Utrpěl zlomeninu nosních kůstek, zlomeninu lícního oblouku, tržně zhmožděnou ránu hlavy, zlomeninu lebky a pohmoždění mozku,“ přiblížil v obžalobě státní zástupce Ondřej Koutný.

Zraněný muž byl po potyčce leteckou záchrannou službou transportován do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, vrtulník přistával poblíž. Léčení si vyžádalo několik týdnů.

Obžalovaný Ladislav Č., Slovák bydlící v Lounech, se k činu doznal, u soudu využil institutu prohlášení viny. „Mrzí mě, co se stalo, kdyby to šlo, vzal bych to zpět, ale bohužel nejde to,“ prohlásil u soudu. Svému známému se za útok a způsobená zranění písemně omluvil. „Ta situace mě mrzí, reagoval jsem impulsivně, je mi to líto,“ uvedl v něm.

U Okresního soudu v Lounech se tak řešila jen výše trestu, impulzivnímu Slovákovi hrozily podle českého práva dva roky až osm let vězení. „V případě obžalovaného jsem shledal několik polehčujících okolností. Prohlásil vinu, svého jednání lituje, je připraven uhradit škodu a je na něj kladné hodnocení od jeho zaměstnavatele,“ řekl ve své závěrečné řeči státní zástupce Jaroslav Novák.

Ačkoliv byl obžalovaný v roce 2014 odsouzen za výtržnictví k dvouroční podmínce, u lounského soudu se na něj při projednávání případu hledělo vzhledem k uplynutí delší doby jako na netrestaného. „Žádné přitěžující okolnosti nejsou,“ uvedl Jaroslav Novák. Navrhl trest dva a půl roku vězení s podmíněným odkladem na tři roky.

„Mám naprosto shodný návrh jako státní zástupce. Připomínám, že můj klient byl svým způsobem vyprovokován, poškozený urážel jeho přítelkyni,“ řekl obhájce Jan Slunečko.

A stejný verdikt, tedy 30 měsíců ve vězení s podmíněným odkladem na tři roky, nakonec vynesl také předseda senátu Martin Kredba. „V tomto případě se šlo ztotožnit s názory státního zástupce a obhájce. Soud přihlédl k dosud řádnému životu obžalovaného, prohlášení viny vzal jako polehčující okolnost. Při vyšším stupni alkoholového opojení, oba měli přes dvě promile, se dá očekávat, že dojde k potyčkám. Nebyl úmysl, aby to takto dopadlo,“ řekl při zdůvodnění rozsudku. Na druhou stranu ale upozornil, že za jiných okolností mohl být následek vážnější s uložením nepodmíněného trestu.

Rozsudek je pravomocný, obhajoba i obžaloba se v soudní síni vzdaly práva na odvolání. Ladislavu Č. musí navíc podle verdiktu uhradit 10 tisíc korun jako nemajetkovou újmu poškozenému a 60 tisíc korun zdravotní pojišťovně ke krytí léčebných výloh.