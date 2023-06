S vozem, ve kterém jelo celkem pět mužů, se pak čelně střetl s protijedoucím kamionem. Následky byly tragické – jeden ze spolujedoucích z osobního auta zemřel na místě, druhý po transportu do nemocnice. Jeho řidič se bude u Okresního soudu v Lounech zpovídat z přečinů usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až šest let vězení.

„Obžalovaný nerespektoval dopravní značení o maximální povolené rychlosti, dále nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, v důsledku toho s vozidlem dostal na mokrém povrchu vozovky smyk poté, co se v rychlosti 130 km/h připojoval do pravého jízdního pruhu,“ stojí v obžalobě. Na konci dálnice D7 je „osmdesátka“.

Další těžká nehoda u Sulce: Jeden člověk přišel o život, čtyři další zraněni

Muž smyk nezvládl, s autem přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího kamionu jedoucím ve směru od Chomutova na Prahu. Po silném nárazu se opel roztočil a z vozidla byli tři muži vymrštěni. Jeden přímo pod návěs tahače a poté na osobní auto, které jelo za soupravou ve směru na Prahu. Muž utrpěl mnohočetná zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Dva další byli vymrštěni směrem k silnici II/607. Jeden zemřel po transportu do nemocnice, druhý se s vážnými zraněními léčil několik týdnů. Stejně jako čtvrtý muž, jenž zůstal ve vozidle zaklíněný.

Konec D7 u Sulce na Lounsku ve směru od Prahy na Chomutov je častým místem vážných dopravních nehod. Dálniční obchvat obce je v provozu od roku 2009, od ledna 2010 tam došlo ke stovce nehod. Zemřelo při nich šest lidí, zranily se jich desítky.

Většinou za nehodami stojí překročení maximální povolené rychlosti. K jedné takové tam došlo loni v neděli 7. srpna v noci. Auto s mladými lidmi jelo tehdy ve směru od Prahy na Chomutov. Mladý řidič při vysoké rychlosti pod vlivem alkoholu a extáze nezvládl řízení, na „osmdesátce“ jel 200 kilometrů v hodině. Dostal smyk, v příkopu se s vozidlem přetočil přes střechu. On i druhá spolujezdkyně utrpěli lehká zranění, ale 18letá spolujezdkyně zemřela.

Mladík pod vlivem extáze a alkoholu boural u Sulce. Jeho kamarádka zemřela

Na nehodě se podepsala také nezkušenost mladého muže za volantem, řidičský průkaz měl pouze několik týdnů. U Okresního soudu v Lounech si v dubnu vyslechl trest – tři a tři čtvrtě roku vězení. K tomu zákaz řízení na pět let a zaplacení přibližně čtyřmilionového odškodnění rodině. Rozsudek je nepravomocný, po odvolání bude případ řešit Krajský soud v Ústí nad Labem.

Úsek s vysokým počtem nehod se změní na konci letošního roku, kdy se zprovozní navazující část D7 směrem na Louny. Provizorní zakončení a sjezd z dálnice u Sulce úplně zmizí.