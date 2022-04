K události došlo loni 20. listopadu dopoledne, jízdu jeho Škody Fabia zachytily kamery. Někteří řidiči museli před jeho vozidlem uhýbat a nebezpečně manévrovat, naštěstí k žádné nehodě nedošlo. Následky střetu v protisměru rychle jedoucích aut by zřejmě byly fatální.

V minulých dnech nad seniorem soudkyně kvůli přečinu obecného ohrožení z nedbalosti vynesla zmíněný verdikt, obě strany se vzdaly práva na odvolání, takže je pravomocný.

Senior jel od Karlových Varů, u Bošova na hranici krajů najel špatně na začátek dálnice. V protisměru se pohyboval v rychlých pruzích asi sedm kilometrů. U Lubence z dálnice sjel. „Svou jízdou a nebezpečím srážky vozidel ohrozil životy a zdraví všech účastníků silničního provozu na úseku dálnice D6 především tím, že někteří řidiči museli před jeho vozidlem uhýbat a nebezpečně manévrovat, k čemuž měli s ohledem na druh komunikace a rychlosti proti sobě jedoucích vozidel velmi málo času,“ uvedla soudkyně Blanka Šišová.

V jižní části Ústeckého kraje se v poslední době otevřelo několik dálničních úseků. Ať už na karlovarské D6, tak i na chomutovské dálnici D7. Popsaný případ jízdy v protisměru je výjimečný, jiný policisté neřešili. „Několikrát jela hlídka na oznámení k podezření jízdy v protisměru, které se ale nepotvrdilo. Často se stává, že lidé vidí protijedoucí vozidlo na doprovodné komunikaci II/607, která je rovnoběžná s D7, a oznamují jízdu v protisměru,“ sdělil policejní mluvčí Kamil Marek.

Policisté radí, pokud se řidič do podobné situace dostane, tedy že omylem najede do protisměru na dálnici, aby okamžitě zastavil. Žádné couvání nebo otáčení. „S autem by měl zastavit na krajnici dálnice, zapnout výstražná světla a opustit ho. A z bezpečného místa přivolat policii,“ popsal Jiří Samuel, vedoucí dálničního oddělení Postoloprty, jež se stará o dálnici D7 na Žatecku a Chomutovsku. Policisté se v takovém případě se zapnutými majáky postaví za auto a vše vyřeší ve spolupráci s pracovníky správy a údržby silnic.

Nedávno se stal na dálnici D7 ve směru od Prahy na Chomutov na Žatecku jiný nebezpečný incident. Opilý řidič kamionu, cizinec, přejížděl z pruhu do pruhu. Řidiči na něj zavolali policisty. Hodnoty dechových zkoušek se blížily ke dvěma promile alkoholu. Muž skončil na záchytce a poté v cele. Policisté mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ani v tomto případě naštěstí k nehodě nedošlo.