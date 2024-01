S uvedenými slovy přišel 9. června 2021 krátce po půl osmé večer do kanceláře společnosti, po přítomném vedoucím požadoval s křikem peníze. Vydaných 18 500 korun mu nestačilo, chytil ho rukou pod krkem a dvakrát udeřil dlaní do spánku, přičemž říkal: „Víc peníze, víc peníze, davaj, davaj všechny peníze co máš, všechny peníze“.