Doposud byl v kauze obžalovaný pouze chlapcův otčím Josef K., který se ve čtvrtek 1. srpna zpovídal u Krajského soudu v Ústí a k fyzickému mlácení tříletého dítěte se přiznal. Prý mu vadilo Marečkovo zlobení a chtěl ho převychovat.

Lounské státní zastupitelství potvrdilo podání obžaloby na matku. A to pro přečin ohrožování výchovy dítětě a dále přečin neposkytnutí pomoci.

Oba partneři kouřili marihuanu, občas si vzali i pervitin. Dvacetiletá matka podle své výpovědi dala synovi párkrát na zadek rukou. O tvrdém mlácení chlapce ze strany otčíma věděla.

"Viděla jsem, jak ho (obžalovaný, pozn. redakce) mlátil. Jenom rukou přes zadek mi to přišlo normální, Mareček neposlouchal, zlobil. Pak se to ale stupňovalo. Vařečkou. Do obličeje. To se mi přestalo líbit, od konce prosince to už bylo moc," uvedla ve čtvrtek u soudu matka.

Lékaře ovšem ani jeden z partnerů nezavolal, týraného syna naopak přestali brát ven a začali ho před návštěvami schovávat v pokoji. "Báli jsme se, aby nám ho nevzala sociálka," dodala matka.

Chlapec zemřel letos v únoru v bytě v Lounech v důsledku otoku na mozku. Za týrání a vraždu hrozí Josefu K. až výjimečný trest.