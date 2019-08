Případ se podle obžaloby odehrál loni v Ústí, žena dlouhodobě neměla se svými třemi dětmi kde bydlet, a tak nocovala různě po svých známých v Litoměřicích i Teplicích. Osudový moment přišel 15. března. V bytě u svého známého v Ústí, kam se dotyčná na dva dny uchýlila, měla údajně zaútočit na svého půlročního syna.

„Napadla ho v nepřímém úmyslu způsobit mu těžká zranění, a to opakovaným intenzivním třesením při jeho držení. Způsobila mu závažná zranění nitrolebí, krční míchy a krční páteře, provázená poraněním mozku,“ popsal státní zástupce Vladimír Jan. Kvůli rozsáhlým zraněním byl kojenec hospitalizovaný v Masarykově nemocnici v Ústí. „V důsledku pohmoždění mozku krvácením do nitrolebí 20. března zemřel,“ dodal Jan.

Vše napovídá tomu, že šlo o syndrom třeseného dítěte. Roli v celém případu mohly sehrát taktéž drogy. Žena od 18 let brala pravidelně pervitin. Podle svých slov celých šest let, pak údajně přestala. Obžaloba ji nicméně kromě zabití syna viní také z toho, že od začátku června 2018 na různých místech v Litoměřicích prodala nejméně čtyřikrát 0,5 gramu pervitinu. Ve dvou případech měla dokonce drogu donést do azylového zařízení své známé.

„Vyspala jsem se s jejím manželem a tohle je asi nějaká pomsta. Na azylovém domě jsou kamery, tam by muselo být vidět, že jsem tam došla. Ale já tam nebyla, je tam i zákaz návštěv,“ hájila se obžalovaná.

Vinu za úmrtí svého syna odmítá. Údajně za tím stojí její známý, u kterého v Ústí přebývala. „Šla jsem malému shánět flaštičku. Pak jsem se vrátila a měl odřený nos. Vypadalo to, jak kdyby to měl spálené od koberce nebo od deky. Když jsem chtěla volat sanitku, tak mi řekl (známý, u kterého bydlela, pozn. redakce), že mi telefon nepůjčí, že jsem akorát hysterická. A pak, když jsem malého začala oblékat, přestal dýchat,“ řekla. Její zbylé dvě děti bydlí prý momentálně u tety.

Žena u soudu několikrát promluvila o svých špatných vztazích s rodinou. „Svého bývalého partnera, s nímž mám dvě děti, jsem opustila, protože mě mlátil. A on šel žít s mou matkou,“ vysvětlila.

Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu, vypovídat budou svědci, stanoviska přednesou i znalci. Za zločin těžkého ublížení na zdraví a přečin obchodování s drogami dotyčné hrozí 8 až 16 let vězení.

Krajský soud v Ústí se rovněž stále zabývá případem brutálního umučení dvouletého Marečka z Loun. Obžalovaný je jeho otčím Josef K., kterému hrozí až výjimečný trest. Dvacetiletá matka o surovém mlácení svého syna prý věděla a zřejmě mu jen nečinně přihlížela. Státní zástupce už na ni podal také obžalobu, a to pro přečiny ohrožování výchovy dítěte a neposkytnutí pomoci. Hrozí jí až pět let vězení. I v tomto případě si partneři život zpestřovali drogami. Kouřili marihuanu, Josef K. bral pravidelně rovněž pervitin.

Chování matek, které se dopouštějí trestné činnosti vůči svým dětem, je podle odborníka na sociálně patologické jevy Jiřího Škody z ústecké univerzity velmi závažné. „Příčiny má ve výrazném narušení osobnosti matky. Souvisí to nikoli s inteligencí, ale s výskytem duševních poruch. Matky takovéto chování nejčastěji páchají pod vlivem drog,“ sdělil Škoda. Mezi další příčiny řadí laktační psychózu matky a případně tzv. Münchhausenův syndrom v zastoupení.

„Tímto syndromem rozumíme chování rodiče, který záměrně zveličuje příznaky určité nemoci dítěte nebo dokonce tyto příznaky vyvolává a aktivně je rozvíjí, s cílem připoutat pozornost k sobě samotnému a nezbytnosti jeho péče o dítě. Nejčastěji se vyskytuje mezi matkou a dítětem, ale toto chování bylo popsáno i mezi dvěma dospělými,“ doplnil Škoda.