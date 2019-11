Odsuzující rozsudky si v pátek 8. listopadu vyslechli členové mezinárodního gangu, kteří měli vydělávat na převozu nelegálních migrantů z Maďarska do Německa. Policie dvě jejich cesty odhalila.

Převaděči dostali podmíněné tresty, ale i dva roky natvrdo. „Vinu obžalovaných považuje soud za dostatečně prokázanou a obhajobu za zcela vyvrácenou. Nejednalo se o humanitární činnost, ale o výdělečnou aktivitu,“ zdůvodnila rozsudky lounská soudkyně Blanka Šišová.

Podle soudkyně bylo také bezpečně prokázáno, že skupina jednala organizovaně. Převozy byly předem plánované. Její členové se vzájemně domlouvali, měli svá postavení. „Jednali jako členové organizované skupiny, měli rozdělené úkoly a pozice,“ uvedla státní zástupkyně Alena Černá.

Členům mezinárodní skupiny, která převážela nelegálních syrské migranty, hrozilo za zločin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice až osm let vězení. Kauza se táhla čtyři roky, také proto, že část výslechů migrantů probíhala v zahraničí, rozsáhlé bylo i dokazování. Soud případ rozplétal přes rok.

Podle obžaloby vedl skupinu Egypťan Mohamed Tahier Sayed Mohamed Hassan. Domlouval prý termíny, trasy, převoz konkrétních lidí z Maďarska do Německa, komunikoval s uprchlíky a vybíral také platby. Soud mu vyměřil tříletý trest vězení s podmíněným odkladem na pět let. Hassan částečně vinu přiznal, že je „hlavou“ skupiny ale odmítal. „Uvědomuji si, že jsem se dopustil prohřešku, přiznal jsem se. Doufám, že budu potrestán ale jen za to, co jsem skutečně udělal,“ uvedl před soudem Egypťan.

„Byli jsme jen prostředníky, organizoval to někdo jiný. Policii jsem poskytl popis muže i jeho blonďaté manželky a poznávací značku jeho auta. Tento člověk existuje a celé to organizoval,“ tvrdil Hassan s tím, že on peníze nevybíral.

Soud Hassanovi ale neuvěřil, nikdo jiný o dalším muži nemluvil a svědci potvrdili, že to byl právě Hassan, kdo vše organizoval. Irena Hassanová Suchochlebová pak měla překládat pokyny ostatním členům gangu, soud jí vyměřil dvouletý trest s podmínkou na dva roky.

Ukrajinec je na útěku

Další odsouzený, Rostyslav Tymochuk, prý cesty zajišťoval organizačně, sháněl řidiče a auta. Ukrajinec se ale před soudem skrývá, je na něj vydán evropský zatykač. Tymochuk dostal tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let, měl by být také vyhoštěn.

Nejvyšší tresty dostali Tomáš Starý a Martin Horváth, kteří podle obžaloby uprchlíky ze Sýrie převáželi. Jejich postavení v gangu bylo přitom nejnižší. Důvodem nepodmíněného trestu je to, že byli už dříve mnohokrát trestaní, soud tedy vynesl souhrnné tresty. Starému soud vyměřil trest dva roky odnětí svobody. Horváth, který s policií spolupracoval, půjde do vězení na jeden rok. Řidiči tvrdili, že byli ujištěni, že převážení mají doklady v pořádku. Podle soudu ale všichni obžalovaní věděli o tom, že se jedná o nelegální převozy.

U Horvátha je rozsudek pravomocný, u dalších čtyř členů skupiny zatím ne, ponechali si lhůtu na odvolání.

Policii se podařilo zadokumentovat dva převozy ze srpna 2015. Při prvním měla skupina převážet z Budapešti do Německa dvěma auty devět migrantů. Podle žalobců si za každého člověka účtovali kolem 500 dolarů či 500 až 600 eur. Projeli Maďarskem, Slovenskem i Českem, v Německu ale Syřany a dva české řidiče zadrželi tamní policisté. Při druhé cestě prý převáželi sedm Syřanů, celková cena údajně činila zhruba 2000 eur. Transport ale zachytili čeští policisté v Praze na parkovišti obchodu.