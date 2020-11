Další trestný čin spáchal nenastoupením do věznice 53letý muž z okresu Louny. Museli si pro něj přijít podbořanští policisté.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

"Muž měl na základě rozsudku nastoupit do vězení k šestiměsíčnímu trestu. Ten mu byl uložen za spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, konkrétně za řízení pod vlivem alkoholu. Protože však ani přes soudní výzvu sám do věznice nenastoupil, eskortovali ho tam po vypátrání policisté," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Kvůli nenastoupení do věznice byl obviněn z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a hrozí mu tak zvýšení trestu.