Policisté na základě místní znalosti zjistili, že by 25letý muž měl mít co do činění s krádežemi benzinu. U dvou osobních vozidel pachatel navrtal nádrže a odcizil dohromady 15 litrů benzinu. Škoda na autech ale byla znatelně vyšší. Oprava nádrží může vyjít dohromady až na 25 tisíc korun.

Muž se policistům k činům přiznal, benzin prý potřeboval do svého auta. Soud by ho mohl poslat za mříže až na dva roky.

(pil)