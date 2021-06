Muž se před vězením odstěhoval do lesa, policisté ho zadrželi v hospodě

Do vězení se nechtělo 58letému muži z Lounska. Nástupu do výkonu trestu odnětí svobody se vyhýbal a z místa svého bydliště se odstěhoval do lesa. Policisté ho nakonec dopadli na terase restaurace v Lounech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šrámková Alena