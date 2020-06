Využít k tomu měl znalost jejího osobního hesla umožňujícího přístup na sociální síť Facebook a seznamku Badoo. Heslo poškozené vygeneroval v souvislosti se servisem jejího notebooku, o který jej sama měla požádat. Pomocí takto neoprávněně získaného přístupu se přihlašoval k osobnímu profilu ženy na sociální síti a stáhl si její intimní fotografie.

Ty pak měl použít při internetové komunikaci s desítkami různých žen na seznamce Badoo. Mladý muž se tak kvůli popsanému jednání může dostat před soud. Ten by mu mohl uložit trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do čtyř let, případně trest zákazu činnosti nebo propadnutí věci.