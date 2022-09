„V polovině června v podvečer na Masarykově náměstí v Podbořanech policisté kontrolovali osobní vozidlo značky Kia Ceed. U spolujezdce našli předměty jako injekční stříkačky, plastové sáčky se sušeným rostlinným materiálem, plástový sáček se světlou pevnou látkou, digitální váhu a další. Provedenými expertízami a stěry ze zabavených předmětů bylo zjištěno, že se jedná o pervitin a kanabinoidní látky THC. Následně kriminalisté zjistili, že spolujezdec má co do činění i s distribucí drog,“ popsal policejní mluvčí Kamil Marek.

Zhruba o týden později se měl tentýž 34letý muž násilným způsobem vloupat do myslivecké chaty v okrese Louny. Zde měl odcizit několik různých druhů trofejí vypreparovaných hlav s parožím daňka, jelenů a mývala, dále několik desítek lahví alkoholu, nádobí, lůžkoviny a další věci. Samotným odcizením a vloupáním měl majiteli způsobit škodu přesahující 204 tisíc korun.

Za nehodu u Kryr padlo obvinění. Řidič nedal přednost v jízdě

„Dále měl podle zjištění policistů tentýž Žatečan vniknout do hospodářského objektu v okrese Podbořany a následně odcizit z budovy elektrický vysavač a cívku s dvaceti metry elektrického prodlužovacího kabelu, čímž měl způsobit škodu v předběžné výši bezmála 16 tisíc korun,“ přiblížil mluvčí.

A to stále není vše. Koncem srpna v ranních hodinách kontrolovali policisté poblíž Kryr řidiče vozidla Ford Tranzit, a opět se jednalo o zmíněného muže. „Hlídka s ním provedla orientační test, na jehož základě bylo zjištěno, že je pod vlivem omamných a psychotropních látek, proto mu byla zakázána další jízda,“ sdělil Marek. Muž si z jízdy pod vlivem nelámal hlavu, neboť téhož dne byl v nočních hodinách u Drahonic opět zastaven hlídkou. Ta u něho provedla orientační test na drogy, který vyšel opět pozitivní. Dotyčný navíc nerespektoval platný zákaz řízení všech motorových vozidel vydaný Okresním soudem v Rakovníku.

„Policisté muže zadrželi a následně u něj provedli domovní prohlídku a prohlídku nebytových prostor, kde byla nalezena část odcizených věcí. Soud na základě podnětu vyšetřovatele a návrhu státního zástupce rozhodl o vzetí obviněného do vazby,“ uvedl policejní mluvčí s tím, že v případě prokázání viny hrozí muži za zmíněné protiprávní jednání trest odnětí svobody až do výše pěti let.