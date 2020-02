Ke karambolu došlo v pondělí 3. února ve 14.05 hodin. Mladá žena šla po přechodu u zastávek autobusu od ulice Otokara Březiny směrem k areálu nemocnice. Přechod se nachází na dohled od vjezdu do žatecké nemocnice a polikliniky.

„Po nehodě dosud neustanovený řidič vozidlo nezastavil a z místa odjel směrem k silnici I/27, směr Radíčeves a Plzeň. Chodkyně, která utrpěla zranění, byla následně převezena do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „Šetřením bylo zjištěno, že by se mělo jednat o vozidlo značky Peugeot 206. Barva by měla být stříbrná, šedá, nebo světle modrá. Řidičem mohla být žena ve věku zhruba třiceti let, s blond vlasy sepnutými v culíku, dle obličeje štíhlá,“ pokračovala Glogovská.

Policisté žádají svědky nehody, kteří by mohli pomoci zjistit, kdo řídil a jaké vozidlo bylo účastníkem nehody, aby se přihlásili na lince 158 nebo na kterémkoli oddělení Policie ČR.