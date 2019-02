Peruc, Ústí nad Labem - Obrazy za desítky milionů korun byly ukradeny v listopadu 2011 ze zámku v Peruci. Policie však odvedla skvělou práci a pachatele i vzácná díla po měsíčním vyšetřování vypátrala a zadržela.

Na lavici obžalovaných usedli muži a ženy obvinění z krádeže obrazů Emila Filly v Peruci. V pondělí 18. února se u ústeckého krajského soudu zodpovídali také z dalších krádeží uměleckých a historických děl.

Obviněni jsou: s policií spolupracující obviněný Marian Lázo (1987) z Mříčné, ale nyní ve vazbě, Ondřej Lázo (1958), bytem Mříčná, nyní jako odsouzený ve Věznici Praha Ruzyně, Vojtěch Hloušek (narozený v Polsku v roce 1968), bytem Jilemnice - Hrabačov, ale v této chvíli ve vazbě, Erika Kolaříková (1970) z Jeřmanic, Ján Mitro (1967) z Vratislavic nad Nisou a žijící nyní v Praze, Štěpán Petik (1959) z Hostinného, Dagmar Svobodová (1970) z Hodonína.

Státní zástupce uvedl, že Marian Lázo, Ondřej Lázo a Vojtěch Hloušek jsou obviněni z krádeže a z poškození cizí věci, další obvinění Erika Kolaříková, Ján Mitro, Štěpán Petik, Dagmar Svobodová byli obviněni ze zločinu podílnictví, z podílnictví je obviněn též Ondřej Lázo. Obviněný Mitro byl starožitníkem a koupil od obviněných několik předmětů. Hrozí jim od dvou do deseti let vězení.

Řada krádeží

Obžaloba viní především Mariana Lázo a Hlouška. Mají za sebou řadu vloupání do objektů. Jsou obviněni, že v červnu 2011 nad ránem vnikli do Památníku zapadlých vlastenců v obci Paseky nad Jizerou. Po žebříku vylezli do prvního patra, rozbili okno a ukradli několik houslí z devatenáctého století. O měsíc později se vloupali do Místního vlastivědného muzea v obci Železnice a odcizili různé exponáty - od sloupkových hracích hodin, přes různé pěchotní pušky rakouské armády z roku 1854, včetně bodáků.

V srpnu 2011 v noci vnikli do Maloskalské galerie v objektu Boučkova statku v obci Malá Skála. Po rozbití okna odcizili obraz „Krasojezdkyně" z roku 1976 od Jana Baucha v hodnotě 250.000 Kč. Byl prodán Ondřejem Lázem a Kolaříkovou Jánu Mitrovi. V září opět ve stejné galerii odcizili obraz autora Josefa Jíry s názvem „Panský hřbitůvek" za 250.000 Kč a obraz „Vzpomínka na starou školu" v hodnotě 300.000 Kč. Také je prý prodali Mitrovi. V první listopadový den 2011 vnikli do Galerie obrazů a plastik ve Slatině nad Zdobicí. Ukradli pět kusů předmětů a způsobili tím škodu přes 1,7 milionu. Nakonec 18. listopadu 2011 přijeli do Peruce.

Osudná krádež

Státní zástupce popisuje krádež Fillových obrazů v Peruci takto: Marian Lázo a Hloušek po čtvrté hodině ranní po odšroubování kovové mříže levé části vstupních dveří překonali sklo ve dveřích a vnikli do výstavních prostor Pamětní síně Emila Filly v jižním křídle zámku v Peruci (na snímku vpravo). Ukradli čtyři olejomalby od malíře Emila Filly: „Zátiší s klarinetem a košíkem ovoce" v hodnotě 3.500.000 Kč, „Žena s kartami" v hodnotě 5.000.000 Kč, „Slepec" za 10.000.000 Kč a „Zátiší s mísami ovoce" v ceně 4.000.000 Kč.

Potom nasedli do citroënu a cestou u obce Tuřany - Byseň z obrazů odstranili rámy. Potom se snažili neprodejné, protože byly velmi slavné, obrazy někomu prodat. Při prodeji byli policií zadrženi. Nakonec škoda na zařízení a za restaurování obrazů dosáhla 150 145 Kč.

Hlouškovi přitěžuje, že byl v prosinci 2009 podmíněně propuštěn z vězení s podmínkou na 5 let. Kolaříková, Mitro, Petik, Svobodová se podíleli podle obžaloby na snaze ukradené předměty zpeněžit. Fillovy obrazy byly například osudné pro Svobodovou a Kolaříkovou, ale i Mitra.

Marian řekl vše

Klíčové pro policisty a soud je, že Marian Lázo se ke krádežím přiznal. Také před soudem uvedl, že si je vědom toho, že díky své součinnosti je mu přiznán status spolupracujícího svědka. Bude mít při rozhodování o trestu velmi silnou polehčující okolnost.

Marian se přiznal kriminalistům ke krádeži obrazů Emila Filly. Potom rozkryl ostatní vloupání a usvědčuje Hlouška i svého otce Ondřeje Lázo.

Soudní maraton

Až na Mariana, který hovořil jako kniha, část obžalovaných se snaží spíše nemluvit, někteří přiznávají jenom část viny, jiní se cítí nevinni. Například Svobodová u soudu přečetla prohlášení, v němž uvedla, že je nevinná. Bylo jí sděleno, že prý šlo o obrazy z dědictví, na které měla najít kupce. Nikoho nenašla a nehledala, aby měla pokoj jenom její přítel telefonoval jako fiktivní kupec. Odposlechy telefonů prý jsou účelově vykládány v její neprospěch.

Výslechy obžalovaných jsou naplánovány na pondělí a úterý, jednání soudu probíhající tento týden, tím nekončí. Je naplánováno postupně až do dubna. Dříve asi proces neskončí.