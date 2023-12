Policisté v Žatci prověřují případ, kdy se měl v okolí tamní základní školy Jih pohybovat tento týden muž, který slovně obtěžoval děvčata. S nevhodnými návrhy je zval k sobě. Na potenciální nebezpečí upozornil rodiče dětí ředitel školy.

„Na základě příspěvku na sociálních sítích a podaného oznámení od jednoho z rodičů se tímto případem aktivně zabýváme a v oblasti přijímáme opatření zvýšeného výkonu služby. V současné době je ve věci prováděno šetření a vzhledem k počáteční fázi nelze k věci sdělit více informací,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Mareš.

Podle svědků se v okolí žatecké školy pohyboval dospělý muž, který slovně obtěžoval děvčata odcházející ze školy. Dával jim nevhodné návrhy a zval si je k sobě. K incidentu došlo u školní jídelny v Mládežnické ulici.

„Poučte své děti o nebezpečí takového chování. Pokud by bylo vaše dítě svědkem takového jednání při odchodu ze školy, může se neprodleně vrátit do školy a upozornit jakoukoli dospělou osobu. Pokud by vám to sdělilo doma, doporučuji kontaktovat Policii ČR,“ napsal rodičům ředitel školy Martin Hnízdil.

