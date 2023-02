Svědci ji naposledy viděli v pátek 1. února 2013. Až v pondělí 4. února dnes už bývalý manžel nahlásil, že ji postrádá. Mezi tím Jana Paurová, matka čtyř dětí ze Slavětína, zmizela. Beze stopy. Neví se přesně, kdy se ztratila, není na žádném kamerovém záznamu, nejsou svědci, kteří by ji viděli odcházet. Zmizela za velmi záhadných okolností, její případ je plný tajemství. „Vypařila“ se jen den předtím než měla vypovídat na policii, důvodem bylo manželovo týrání. Od té doby po ní policie pátrá, už deset let. Vražda, útěk, sebevražda, nebo nešťastná náhoda se špatným koncem? Neví se.

Objasnit případ se prozatím nepodařilo ani elitním detektivům z týmu Tempus, který se specializuje na nedořešené policejní pomníčky. Ten si kauzu Jany Paurové převzal před několika lety, ve Slavětíně provedl několik akcí. Kriminalisté například po letech pátrali v v domě, kde matka čtyř dětí bydlela, i na bývalé skládce. „Případem se stále zabývá speciální tým Tempus,“ potvrdil Deníku pokračování vyšetřování mluvčí Policejního prezidia Policie ČR Ondřej Moravčík.

„Jana u mě v pátek byla několikrát. Říkala, že se bojí jít domů, že má strach. Měla nějaký dopis s červeným proužkem. Bála se jít domů, že zase bude kvůli tomu zle, že se budou hádat, že ji manžel třeba zbije,“ svěřila se v minulosti její kamarádka Pavla Češpivová. Byla jedním z posledních lidí, kteří ji viděli 1. února 2013…

Právě v pátek přitom dostala Jana Paurová obsílku, že se má dostavit k výpovědi na policii kvůli údajnému týrání a bití ze strany jejího manžela Pavla. Ten oznámil její zmizení až po několika dnech na policejní stanici v Lounech. Mezitím odvezl tři mladší děti na víkend k rodičům a s nejstarším synem se vrátil domů. V sobotu byla údajně jeho manželka celý den doma. Večer 2. února šla prý spát, ráno už ji manžel v ložnici nenašel. „Šli jsme v sobotu večer spát, spali jsme spolu v ložnici. V neděli ráno kolem sedmé jsem se probudil, už nebyla doma. Ptal jsem se syna, zda ji neviděl, říkal, že ne. Čekal jsem, jestli nenapíše nebo nezavolá, ale nic,“ popisoval v minulosti zmizení Pavel Paur.

Obří pátrací akce bez výsledku

Podle kriminalistů ale není úplně jasné, kdy Paurová zmizela. Nikdo ji neviděl odejít, není ani na kamerách. Ty ji naposledy zaznamenaly v pátek. Vycházet lze tedy jen z výpovědí Paura a syna. S oznámením jejího zmizení prý manžel tehdy vyčkával, protože už se dříve několikrát stalo, že na krátký čas odešla. Rozjely se obrovské pátrací akce ve Slavětíně i v okolí, v akci byli potápěči, psi, stovky policistů. Prověřovaly se indicie z celé republiky, vše ale bezvýsledně. Ženu nikdo neviděl, nikoho nekontaktovala a dodnes o ní nejsou žádné zprávy.

Když si případ převzal tým Tempus, zaměřený na dlouhodobě nevyřešené věci, zavítali kriminalisté do Slavětína znovu. Zatím naposledy v roce 2020. Nejprve pět dnů prohledávali zahradu a dům, kde žena bydlela. „Na místě policisté zajistili stopy a předměty, které budou předmětem zkoumání,“ uvedla tehdy policie na Twitteru. Malý bagr, georadar, psi vycvičení na vyhledávání mrtvol. Kopalo se na zahradě, odčerpávala se jímka, slyšet bylo řezání, sbíječka, detailně zkoumali také vnitřek domu. Poté se zaměřili na bývalý kamenolom za obcí, kam se dříve zavážel odpad, dnes už je místo zavezené zeminou. Znovu byly v akci bagry a další technika. Po čtyřech dnech kriminalisté odjeli.

Byla Jana Paurová zavražděna? Utekla s někým na neznámé místo, třeba do zahraničí? Nebo spáchala sebevraždu někde v lese a nenašla se, či se při útěku nešťastně zranila a nedostalo se jí pomoci? Neví se. Policisté ale nepolevují, vyšetřování probíhá dál.Detektivové se v minulosti údajně zabývali také tím, že mladší syn měl prý vypovídat jinak než starší bratr a otec. Ani z toho směru ale nepřišly stopy k objasnění případu.

Později probíhal několik let také soud, který nakonec uznal Paura vinným z fyzického i psychického týrání manželky, soud mu tehdy vyměřil dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky.

Deník se opakovaně snažil kontaktovat také dnes už bývalého manžela zmizelé ženy Pavla Paura. S médii ale komunikoval jen výjimečně. „Manželce jsem nic neudělal,“ řekl už dříve Deníku Paur.

Ženě prý nic neudělal, říká Paur

Přeje si podle svých slov objasnění případu. „Chci, aby ji našli a celé to skončilo. Aby všichni věděli, co se stalo a skončila ta nejistota a pomluvy. Někteří lidé na mě koukají jako na vraha. Nemám vůbec tušení, kde je a co se stalo. Říká se, že na Ukrajině. Někteří tvrdí, že to táhla s těmi ukrajinskými dělníky, říká se, že s nimi odjela. Já fakt nemám vůbec tušení, kde je,“ uvedl v roce 2020 pro média s tím, že mu vadí, že ho část lidí obviňuje z jejího zmizení.

V případu ze Slavětína hrál velkou roli také alkohol. Jak zaznělo u soudu kvůli týrání, byla matka čtyř dětí opilá velmi často. Jsou svědci, kteří ji viděli vyklopit dítě z kočárku nebo mnohokrát spadnout, válet se po zemi. Mrazák a lednici její manžel zamykal, aby nemohla rozprodávat rodinné zásoby. Manželství Paurových bylo velmi divoké. U soudu kvůli týrání vyšlo najevo, že oba měli několik milenců. Paur měl dokonce posílat milostné SMS přítelkyni bratra Jany. Jedna z verzí byla, že Jana utekla s jedním z milenců.

Paur měl svou manželku podle obžaloby často bít, kopat, fackovat, psychicky ponižovat. Dnes už bývalý manžel to popírá, když se Jana napila, byla prý agresivní, tvrdí, že ji netýral. Modřiny podle něj měla od toho, jak ji chytal a bránil se jejím výpadům. U soudu také zaznělo, že minimálně jednou ji napadl i starší syn.

Bála se a utekla „za lepším”, nebo jí někdo ublížil? Část lidí si myslí, že se někde skrývá, utekla před nesnadným životem, nebo šla za milencem. Další část lidí ze Slavětína, včetně její rodiny, si ale myslí, že se jí něco špatného stalo. Byla prý velmi fixovaná na své děti. Podezřívají hlavně manžela, důkazy ale nejsou. Policie celou rodinu, včetně manžela a dětí, důkladně několikrát prověřovala. Paur trvá na tom, že manželce neublížil.

Jana se hledá dál…