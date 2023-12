Zemřela mu žena, dceru měl v Anglii. OSN ho vyslala do Afghánistánu, kde pracoval jako lékař. Na podzim si přes sociální sítě začal psát s 51letou ženou z Podbořanska. Řekl jí, že jí chce poznat osobně, vrátit se. Že tento příběh zní jako pohádka? Také byla. Místo příběhu, který sliboval pěkný vztah, musí ale nyní žena řešit podvod. Podvodník využil její důvěřivosti a vylákal z ní téměř sto tisíc korun.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Přátelství navázala žena z Podbořanska s údajným lékařem působícím v Afghánistánu na sociálních sítích v listopadu. "Vydával se za českého lékaře v zahraničí. Žena s ním začala nezávazně komunikovat na běžná témata jako je rodina, děti a zaměstnání. Neznámý jí sdělil, že o manželku přišel při tragické nehodě a nyní má údajně pouze dceru, která studuje v Anglii," popsal začátek případu policejní mluvčí Jakub Mareš.

"O necelý měsíc později se ženě svěřil, že by ji rád poznal osobně a chce se vrátit do České republiky. Aby se ale vrátil, tak prý musí zaplatit jistou finanční částku údajnému generálovi z OSN, a sice na předčasný důchod. Poškozenou následně odkázal mailem na zmíněného ,generála´. Ten uvedl, že pokud chce, aby se její přítel vrátil do vlasti, tak musí zaplatit sumu na zaslaný bankovní účet. Důvěřivá žena finanční obnos zaslala na domluvený účet, ale ze strany falešného lékaře přišla zpráva, že žádné peníze nedorazily, a tak má využít jiný účet k opětovnému zaslání totožné částky," pokračoval policejní mluvčí.

Žena z Podbořanska ale už žádné peníze posílat nechtěla a obrátila se na svojí banku, kde chtěla transfer prověřit. V bance jí řekli, aby se obrátila na policii. O část úspor ale už podvedená přišla. "Podvodným jednáním pachatel vylákal od ženy částku necelých sto tisíc korun," sdělil Jakub Mareš.

V Podbořanech na koupališti se po roce opět bruslí. K dispozici je i půjčovna

Policisté před podobnými "přáteli" opakovaně varují. "Dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu. Dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí, protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby. Pachatelé bývají schovaní za identitou vzdělaného člověka, například lékaře, architekta, vojáka," popsal mluvčí.

"Předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje. Své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců. Představují se jako rozvedení nebo vdovci. Po určité době přicházejí se svými požadavky a to formou finanční pomoci. Například na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání. Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu. Nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání," dodal Jakub Mareš.

Mohlo by vás zajímat: Dobrá zpráva pro řidiče. U Chlumčan se otevřela další část dálnice D7

Zdroj: Deník/Petr Kinšt