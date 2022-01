Při jedné ze schůzek se tedy domluvili na zmíněné dovolené a na tom, že mu žena pošle na bankovní účet bezmála padesát tisíc korun jako platbu za její osobu. Peníze tedy poslala, od té doby se však už spolu neviděli.

„U ženy se objevily zdravotní komplikace, pro které na údajnou dovolenou nemohla odcestovat, což svému novému známému také napsala. On na to sdělil, že dovolenou tedy zruší a peníze jí vrátí zpět. To se ale do současné doby nestalo a muž úplně přestal komunikovat a nelze ho nijak zkontaktovat,“ dodala mluvčí.

Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který v případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli odnětí svobody až na dva roky.