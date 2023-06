Velmi nepříjemnou a hlavně drahou zkušenost udělala v těchto dnech žena z Postoloprt. Místo malého zisku za prodej dětského nočníku nyní počítá desítky tisíc korun, které z ní vylákal podvodník.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Internetový podvod řeší policisté na Lounsku. „Žena z Postoloprt nabízela prostřednictvím sociální sítě k prodeji dětský hrací nočník. Byla kontaktována údajným kupujícím, který sdělil, že chce nočník zaslat přes balíkovou službu. Přes zaslaný odkaz vylákal z prodávající údaje její platební karty včetně CVV kódu. Z této karty jí pak odčerpal v deseti transakcích částku 30 tisíc korun," shrnula případ policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

V posledních týdnech a měsících jde o mnohokrát popsaný způsob podvodu. Sází především na nedostatečnou ostražitost budoucí oběti.

Jak to funguje



Podvodníci útočí na prodejní platformě sociální sítě vždy stejně nebo alespoň velmi podobně.Zdroj: reprofoto/Deník/Zdeněk PlachýCelý poměrně jednoduchý proces se spouští v momentě, kdy prodejce nabídne nějaké zboží na prodejní platformě sociální sítě. Často jde právě o věci po dětech, mnohdy o velmi levné drobnosti v hodnotě desetikorun. Na takovou nabídku prakticky obratem reagují profily, jejichž zběžná prohlídka by měla každého varovat. Jde o profily založené před několika dny až týdny, profilové fotografie nezřídka prezentují ženy vizáže modelek.



Zpráva dobrou češtinou se často dotazuje, zda "je zboží dostupné". Následuje ta nejdůležitější část - dotaz, zda lze věc poslat přes některou konkrétní zásilkovou službu, která v České republice skutečně působí. Podvodník se snaží oběť nalákat sliby, že vše zařídí a prodejce nebude mít žádné další starosti. Podmínkou je ovšem obchod přes konkrétní aplikaci domnělé zásilkové služby, kterou "kupující" prodávajícímu nutí a na kterou mu pošle odkaz. Na jiné formy nepřistoupí.



Pokud toto prodávající akceptuje, musí do aplikace zadat kompletní údaje ke své kartě. Tím je pochopitelně pošle rovnou podvodníkovi, který pak s jejich pomocí může sahat do účtu oběti.

Policie opakovaně upozorňuje, že lidé nemají zadávat údaje o své platební kartě do žádných aplikací či platebních bran, kterými si nejsou stoprocentně jisti. Transakci lze vždy uskutečnit jinak - bezpečně a transparentně pro obě strany obchodu.