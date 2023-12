Za pobodání bratra na zastávce má 11 let. Prý se jen bránil, ale trest přijal

Soudní dohru měl spor „známých firem“ z Libčevsi. Dva bratři se tam 17. března pohádali, starší na mladšího vytáhl nůž a bodl ho do břicha. Pavla Z. za to v uplynulých dnech senát ústeckého krajského soudu poslal pravomocně na 11 let do vězení.

