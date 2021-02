K útoku došlo v úterý 2. února kolem 23.15 hodin v Postoloprtské ulici, u slepého výjezdu z kruhového objezdu mezi prodejnami Lidl, Penny a čerpací stanicí Shell.

Dva dosud neznámí pachatelé napadli jiného muže. "Po předchozí slovní rozepři měli přistoupit zezadu k poškozenému a jeden z nich ho udeřit pěstí do temene hlavy tak, že upadl na zem. Tam měl útok pokračovat společným bitím do hlavy, a to opětovnými údery pěstmi i kopáním. V důsledku toho měl poškozený ztrácet vědomí a utržil mnohačetná zranění včetně zlomenin," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Podle popisu byl jedním z útočníků muž tmavé pleti ve věku okolo 20 let, výšky přibližně 180 cm, štíhlé postavy, s černými vlnitými vlasy střední délky. Byl hladce oholen, oblečen byl do černé, asi koženkové bundy do pasu a tmavých tepláků. Muž mluvil plynule česky bez přízvuku.

Druhým útočníkem byl muž světlé pleti ve věku 28 až 30 let, výšky přibližně 175 cm, štíhlé postavy. Vlasy měl mít tmavě světlé nebo hnědé barvy, vystříhané okolo uší a zátylku, v horní části hlavy vlasy sčesané na patku a nagelované. Nos byl větší, rovný a ostrý, oči měl blíže u sebe. Oblečenou měl tmavou péřovou bundu či vestu a tmavé tepláky. I tento muž zřejmě mluvil česky bez přízvuku, popsala policie.

"Kvůli zjištění totožnosti dvou neznámých mužů vytvořili kriminalisté s poškozeným na základě jeho popisu dva identikity, které zobrazují možnou podobu podezřelých. Pokud máte jakékoli poznatky k totožnosti osob vyobrazených na identikitech, prosíme, abyste je policistům předali na linku 158," požádala mluvčí Glogovská.