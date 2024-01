Policie zveřejnila video z dálnice D7, na které v pondělí 8. ledna stíhala BMW jedoucí rychlostí až 237 kilometrů v hodině.

Policejní hlídka stíhá řidiče, řítícího se po dálnici D7 ve směru od Žatce na Chomutov. | Video: Policie ČR

Jak Deník informoval, dálniční policisté z Postoloprt pronásledovali a zastavili vůz BMW 740D XDrive. Jeho řidič kašlal na předpisy o rychlosti a po dálnici se od Žatce k Chomutovu řítil rychlostí 237 kilometrů v hodině. Tedy o více než 100 rychleji, než je povoleno. Hlídka ho nakonec ve svém stíhacím speciálu dohnala, zastavila a rovnou mu vzala řidičský průkaz.

Šílenou jízdu předvedl šofér v plném provozu v odpolední špičce po 17. hodině. Jak záznam z kamery policie ukazuje, nechybělo mnoho, aby naboural do jiného auta, které právě předjíždělo kamion a vyjelo proto do levého pruhu. „Byla to nebezpečná situace,“ zhodnotil policejní mluvčí Jakub Mareš.