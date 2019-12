Rozsáhlou sérii vloupání do 45 vozidel objasnili žatečtí kriminalisté. Došlo k ní ve městě v polovině listopadu, z činu v těchto dnech policisté obvinili 30letého muže z Plzeňska. Tomu usnesení o zahájení stíhání adresovali do vazební věznice, kam ho poslal soud kvůli jiné trestné činnosti obdobného charakteru.

Od 15. do 21. listopadu přijali žatečtí policisté celkem 45 oznámení o vloupání do vozidel, které od počátku směřovaly ke stejnému, tehdy neznámému pachateli. Ten do aut vnikal násilím většinou po rozbití okénka. „Majitelům z vozidel zmizely jakékoliv uložené věci. Jednalo se o kamery, navigace, nářadí, elektronářadí, rybářské vybavení, spací pytel, bundu, doklady, peníze, mobilní telefon a další drobnosti, které tam poškození nechali,“ přiblížila policejní mluvčí Alena Bartošová. V mnoha případech pachatel jenom vnitřek vozu prohledal a nic neodcizil. V jednom z vozidel dokonce usnul a až ráno ho tam probudil majitel. Z místa však stihl utéci.

Obviněný muž auta vykrádal jak v žateckém Podměstí, tak i v panelákové zástavbě v horní části města a v blízkosti centra. „Škoda způsobená poničením vozidel přesáhla částku 200 tisíc korun. Hodnota odcizených věcí se pohybuje mírně pod hranicí 100 tisíc korun,“ vypočetla Alena Bartošová.

Kriminalisté na stopu muži z Plzeňska přišli po pár dnech. Podezření se jim potvrdilo po jeho dopadení v sousedním okrese, shodou okolností právě po vloupání do auta. „K výčtu kriminální minulosti 30letého muže nyní tedy ještě přibylo obvinění ze spáchání trestných činů krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Vzhledem k výši způsobené škody mu v tomto případě hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Vyšetřování nadále pokračuje,“ dodala policejní mluvčí.

Rozsáhlé série aut, i když s menším počtem poškozených, nejsou v okrese Louny až tak neobvyklé. Před pěti lety došlo rovněž v Žatci na sérii vloupaček do aut, třicet skutků měl na svědomí tehdy 21letý mladík z Teplicka. V roce 2016 se policistům podařilo objasnit vloupání do několika aut na Podbořansku, stál za ní 18letý mladík z Podbořan.

Pozor při vánočních nákupech

Na zloděje by si měli dát lidé pozor právě v této době, kdy vrcholí nákupní horečka před vánočními svátky. Hrozí právě třeba krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel u obchodních center. Pozor na mobilní telefon odložený na přístrojové desce vozidla či kabelky a tašky na sedadlech. Nebo čerstvě nakoupené věci. „I zdánlivě bezcenná věc umístěná viditelně ve voze může pachatele zlákat k vloupání do vozidla,“ upozornila policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Policisté také radí neukládat důležité věci do kufru auta přímo na místech, kde je větší pohyb lidí. „Nikdy nevíte, kdo se zrovna na vás dívá,“ připomínají.

Krajská mluvčí policie Veronika Hyšplerová informovala, že od začátku prosince se hlídky více pohybují v ulicích, v obchodních centrech a i na přilehlých parkovištích, tedy na místech s větší koncentrací osob.