„Následkem pohmožděním mozku oběť na místě zemřela. Poté obžalovaný, aby nezanechal stopy na místě, poškozenou částečně svlékl, vzal ji i kabelku a všechny věci odnesl na blíže nezjištěné místo, kde je zahodil,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan. Andrii Matsola se u soudu prostřednictvím svého tlumočníka k vraždě přiznal. Podle jeho slov se ale událost stala jinak, tehdy 26letá prostitutka s ním prý měla sex za billboardem dobrovolně za dohodnutých 300 korun.

„Poté, co došlo k sexu, jsem vyndal peníze, že jí je dám. Ona ale začala říkat, že je to málo a že by chtěla víc. Říkala 500 nebo 700 korun, nevím, neměl jsem tolik. Pak si pamatuju, že jsem ji odstrčil. Ona říkala, že pokud jí nezaplatím víc, tak bude křičet a volat policii. Jak konkrétně došlo k té ráně kamenem, nevím. Byla tam tma. Teď už rozumím, že jsem zabil člověka, neumím to vysvětlit,“ řekl Ukrajinec u soudu.

Za zločin znásilnění a vraždy zvlášť surovým způsobem hrozí muži 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Podrobnosti připravujeme.