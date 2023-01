Řidič autobusu si za smrt mladíka při nehodě odnesl od soudu podmíněný trest

Tragédie, při které zemřel 19letý mladý muž, se v pondělí 23. ledna dopoledne probírala u Okresního soudu v Lounech. Šlo o nehodu z roku 2021, při které řidič autobusu nedal přednost v jízdě protijedoucímu autu, to pak při úhybném manévru vjelo do protisměru a čelně narazilo do tahače.

Zoran Mileševič (uprostřed) u soudu v Lounech. Vlevo jeho obhájce, vpravo překladatel. | Foto: Deník/Petr Kinšt