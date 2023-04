Pondělní výpovědi svědkyň potvrdily to, co už v soudní síni zaznělo dřív. Že domácnost obžalovaného a jeho družky v jedné z bytovek v Sedčicích, které obývá převážně romská komunita, byla občas divočina. Několikrát kvůli jejich vyostřeným konfliktům přijeli policisté. „Bydlela jsem asi čtyři měsíce v bytě naproti nim. Slyšela jsem od nich hádky, navzájem si sprostě nadávali, děti brečely. Byly jsme kamarádky, říkala mi, že s ním nechce být, že ji pořád mlátí, ukazovala mi boule na hlavě. Jednou měla modřiny na obličeji a ruce,“ vypověděla svědkyně, jejíž výslech probíhal prostřednictvím videokonference z budovy soudu v Chebu. „Dvakrát jsem volala policii, když mě o to požádala, několikrát si ode mě půjčovala telefon, volala policii sama,“ dodala.

Jiná sousedka u soudu vypověděla, že i jí poškozená vyprávěla, že ji obžalovaný mlátí. Z jejich bytu slyšela řvaní, nadávky, podle ní konflikty ale vyvolávali oba. „Jednou jsem byla u toho, že při jednom takovém ho chytila pod krkem, on ji pak praštil, až jí tekla z pusy krev,“ řekla. Obě svědkyně uvedly, že za častými spory zřejmě stála žárlivost.

Obžaloba se snaží dokázat, že ze strany Pavla K. docházelo k fyzickému napadání družky často. Útoky vyvrcholily loni 24. května. Nejprve prý udeřil dceru do zad za to, že u nich v bytě vysypala gumičky. Když se jí žena zastala, odnesla to dvěma fackami do obličeje. „Pak ji stáhl za vlasy na zem a odtáhl za ně do vedlejší místnosti, kde na ni křičel, aby neřvala, aby držela hubu, že má podmínku a nepůjde za ni sedět. Ona se bránila, kopla jej a on ji pustil, načež oblékla děti a šla s nimi ven,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Vlasta Šťastná Plicková.

Tím ale incident neskončil. „Asi po dvou hodinách se žena vrátila do bytu bez jednoho z dětí, což obžalovaného rozčílilo, došlo na další dvě facky, až jí začala téct krev z nosu. Když chtěla odejít z bytu, chytil ji zezadu za triko, ona se vysmekla, z bytu vyběhla a před domem si z půjčeného telefonu přivolala přes linku 158 hlídku policie,“ stojí v obžalobě. Když to Pavel K. slyšel z okna bytu, podle obžaloby na ni zakřičel, že chcípne, že ji dokope, protože na něj zavolala policajty, seběhl před dům a začal ji pronásledovat. „Žena uklouzla, upadla na zem, on k ní přiběhl a začal ji mlátit rukama a poté kopat do celého těla,“ popsala státní zástupkyně. Po okřiknutí sousedy obžalovaný svého jednání zanechal. Družce způsobil podlitinu na lícní kosti, modřinu na ruce a noze.