Na policii v Lounech se obrátil senior, který byl podveden. Pětaosmdesátiletý muž, který na svém domácím počítači mimo jiné využívá internetové bankovnictví, před několika měsíci reagoval na nabídku investování do kryptoměny Bitcoin. Ta se mu zřejmě zobrazila jako reklama, na kterou kliknul, a následně vyplnil požadované údaje. A převedl jako investici několik tisíc korun.

Bitcoin - ilustrační foto | Foto: Shutterstock

"Minulý týden byl senior telefonicky kontaktován údajným zástupcem společnosti, která obchoduje s kryptoměnou. Neznámý muž mu měl sdělit, že jeho investice do kryptoměny se zhodnotila na částku asi 13 tisíc amerických dolarů, tedy přibližně 286 tisíc korun. Pokud chce peníze vyplatit, musí prý ze svého účtu převést nějaké částky na jiný účet, kam mu pak bude zaslána výplata peněz. Neznámý muž ho při telefonátu instruoval, že se má přihlásit do svého internetového bankovnictví, což senior udělal. Pak už jen viděl, jak někdo cizí pomocí vzdáleného přístupu do jeho počítače provádí prostřednictvím jeho internetového bankovnictví příkazy k převodu peněz," popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.