K čemu přesně došlo na konci března loňského roku řešil lounský soud při několika líčeních. Při jednom z nich poškozená se slzami v očích líčila, co se v onen večer stalo, jak pak ráno z domu utekla. Vypovídal i soused, který polonahé ženě následně poskytl s dcerou pomoc a odvezl ji na policii do Podbořan. „Je prokázáno, že se čin stal, svědčí o tom protokol o prohlídce těla poškozené a lékařská zpráva. Našly se i některé zmíněné věci poškozenou při domovní prohlídce u obžalovaného. Poškozená celou dobu vypovídala konzistentně v souladu s listinnými důkazy, není důvod se domnívat, že si čin vymyslela,“ řekla ve své závěrečné řeči státní zástupkyně. Podle ní nešlo o žádný zkrat ale o plánovanou trestnou činnost.

Obžalovaný muž, který dosud nebyl nikdy trestán, ve své závěrečné řeči řekl, že lituje toho, co se stalo. „Z tohoto vztahu jsem měl vycouvat dřív. V určitých ohledech jsem to přehnal, nedokázal jsem odhadnout míru v praktikách, které jsme provozovali,“ vysvětlil. I obžalovaná projevila lítost, nicméně její závěrečná řeč čtená z papíru byla zmatená a nesrozumitelná. Jak u soudu několikrát zaznělo, ona i poškozená užívají drogy. „Byla jsem u toho, když se to stalo, nebylo to proti vůli poškozené,“ vyplynulo z jejích slov.

Na tom stavěla i obhajoba. „Podobně poškozená činila předtím dobrovolně,“ řekl obhájce obžalovaného s tím, že se jeho klient částečně přiznal k trestnému činu omezování osobní svobody, když poškozenou zavřel přes noc do místnosti svého domu. Za to pro něj požadoval podmíněný trest. Spolu s obhájkyní obžalované poukazovali na určité nesrovnalosti ve výpovědi poškozené.

Soudní senát dal ale za pravdu obžalobě. „Jednání obžalovaného bylo mimořádně surové, bití bylo surové. Je jasné, že se poškozená bránila. Je pravda, že vztah mezi obžalovaným a poškozenou existoval, ale nic nenasvědčuje tomu, že by byl takto násilný,“ sdělila předsedkyně senátu.

Co se onoho březnového večera, noci a rána událo, vysvětlovala mladá žena u soudu minulý měsíc. Byla značně psychicky rozrušená, občas plakala, požádala soud o možnost výpovědi bez účasti obžalovaných. Její projev byl na první pohled také ovlivněn tím, že, jak sama přiznala, několik let užívá pervitin a marihuanu. Se soudem příliš nespolupracovala, stejně jako obžalovanou ji tehdy přivezla policejní eskorta.

„S obžalovaným jsem se znala přes mou tetu, se kterou chodil. Oslovil mě, že bych mohla dělat hostesku. Byla jsem bez práce, těšila jsem se, že nějakou budu mít. Domluvili jsme se, že mě vyzvedne doma a že k němu pojedu nafotit nějaké fotky a podepsat smlouvu,“ sdělila u soudu poškozená. Když chtěla z jeho domu večer odejít, muž ji prý chytil, svázal, dal ji na hlavu masku jen s otvory na dýchání a začal mlátit. „Přivázal mě za řetězy za nohy a ruce, stála jsem nahá na špičkách. Na sobě jsem měla jen masku,“ vysvětlovala. Dostala psí elektrický obojek na krk, za každý prohřešek ji prý muž potrestal výbojem. „Nechtěl, abych mluvila, musela jsem jen štěkat. A také jíst z misky,“ popisovala v rozrušení.

Dvojice na noc zavřela ženu do malé místnosti. Když ráno odjela, podařilo se ženě sejmout umělohmotná pouta, odříznout si obojek a přes rozbité okno utekla nahá jen s dekou přes rameno. Za krátko se objevila u souseda.