U Okresního soudu v Lounech padl v úterý 8. února rozsudek za znečištění pozemků a vod v Bezděkově na Žatecku nebezpečnými látkami. K velkým ekologickým škodám tam došlo v letech 2014 a 2015, kdy společnost FEMME ve svém areálu na kraji vesnice přečerpávala kapalné odpady z autocisteren do vykopané jámy. Z té prosákly do okolí a podle obžaloby zamořily území o rozloze téměř 40 tisíc metrů čtverečních. Peněžitými tresty a zákazy činnosti soud potrestal společnost, její předsedkyni představenstva a ředitele. Rozsudek není pravomocný, obhájce si ponechal lhůtu na odvolání.

Soud v Lounech případ projednával od ledna 2020. Během deseti líčení vypovídali zaměstnanci společnosti, znalci, přímo na místě proběhla prohlídka. „Není spor o tom, že z hlediska životního prostředí se stalo v Bezděkově něco ošklivého. Při projednávání případu se u soudu spíš řešilo, jaká škoda vznikla a k jak vážnému poškození životního prostředí došlo. Znalecké posudky v tom nejsou v souladu,“ shrnul při vynesení rozsudku předseda senátu Jan Jouza. V něm náklady na odstranění škod vyčíslil na 26,5 milionu korun.

Podle rozsudku nejméně od září 2014 do poloviny srpna 2015 docházelo v areálu společnosti ke skladování nebezpečných odpadů a manipulaci s nimi v rozporu se zákonem. Do vyhloubené jámy o rozměrech třicet krát pět metrů se vylilo 3800 kubíků nebezpečného odpadu neznámého původu a složení. Kvůli tomu se do okolí dostaly karcinogenní, toxické a další nebezpečné látky. Došlo k úhynu stromů a další vegetace, část nebezpečných látek pronikla do nedaleko tekoucí řeky Ohře.

Za přečin neoprávněného nakládání s odpady dostala společnost FEMME peněžitý trest 2,4 milionu korun, bývalý ředitel společnosti František Novotný 90 tisíc a předsedkyně představenstva Dana Helebrant 1,5 milionu korun. Té přitížilo, že se podle rozsudku dopustila také zločinu pojistného podvodu, když chtěla od České pojišťovny v této souvislosti získat za údajnou škodní událost pojistné plnění ve výši 4,9 milionu korun. Zazněly také tresty zákazu činnosti od tří do deseti let. „Trestná činnost byla majetkového charakteru, proto jsou také tresty majetkové,“ zdůvodnil soudce. K nepodmíněným trestům odnětí svobody podle něj nebyl důvod. Ze zákona muži hrozilo až pětileté vězení, ženě až osm let za mřížemi.

Před soudem bývalí spolupracovníci svalovali vinu jeden na druhého. Bývalý ředitel Novotný se popsal jako obětní beránek nadřízené. K činu se doznal. Naopak Dana Helebrant u soudu tvrdila, že veškerý provoz měl na starosti ředitel, kterému bezvýhradně důvěřovala, a že o nelegální činnosti nevěděla. To ji soud ale neuvěřil.

Závod v Bezděkově v roce 2017 koupila od firmy FEMME společnost Femme Plus, která je od dubna 2019 rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem v konkurzu. Insolvenční správce se snaží opuštěný areál v Bezděkově, ve kterém se nacházejí odhadem tisíce tun odpadu, prodat.