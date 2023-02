Zemědělský podnik, který bohatě využívá dotační peníze, za působení z let 2021 a 2022 dostal pokutu od veterinářů, později se ale rozjelo i trestní stíhání.

Obžalobu měli ve středu 8. února poprvé na stole na ústeckém krajském soudu. Dvěma mužům hrozí až deset let vězení. Senát si ale nakonec obžalobu nevyslechl. Jeden z obviněných si totiž přivedl obhájce, který dříve dělal právní služby pro dotyčnou firmu. Soud ho proto považuje za podjatého a hlavní líčení odročil na 1. března, kdy má muž přijít s jiným advokátem.

Obžaloba je podána jednak na právnickou osobu se sídlem v Chomutově a zároveň na dva lidi, kteří pro ni pracovali, včetně ředitele. „Je jim kladeno za vinu, že chovali zvířata v nevhodných podmínkách a způsobili tím smrt jejich většímu počtu,“ shrnul předseda senátu Ondřej Peřich.

Doplnil, že chovatelé měli zvířata na nevhodných místech a docházelo k hromadnému úmrtí krav. „Byly tam problémy s nenarozenými telaty, byla tam podvýživa u nějakých zvířat,“ zmínil Peřich. Z předběžných vyjádření obhajoby nicméně vyplývá, že obžalovaní s tímto obviněním nesouhlasí.

Za poměrně nový trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách hrozí dvojici od 5 do 10 let vězení. Paragraf variující týrání zvířat vstoupil do trestního zákoníku teprve v polovině roku 2020. Věc už dříve řešila krajská veterinární správa a firmě dala tučnou pokutu. Podle portálu Hlídač státu si podnik přišel na desítkách zemědělských dotací dosud na částku přesahující 230 milionů.

Podle MF Dnes k trestnému jednání docházelo hned na třech hospodářstvích firmy: v Měděnci a Petlerech u Kadaně a v Nepomyšli u Podbořan. Podle výsledků pitvy tam zvířata dostávala shnilé seno a málo vody a měla nezhojené rány.