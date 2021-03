O troškařích není řeč. Na dvě desítky obžalovaných měly na území tří států po dva roky vyrábět drogy a obchodovat s nimi. Obžalobu si vyslechli v pondělí 8. března. Ústecký krajský soud líčení z kapacitních i epidemiologických důvodů nařídil do velké jednací síně blízkého Okresního soudu v Litoměřicích, sousedícího se zdejší velkou vazební věznicí.

Mezi 22 obžalovanými ve věku od 30 do 60 let je i jedna žena, většinou jde o osoby vietnamské národnosti, ale i pět Čechů. Léčiva i náčiní k výrobě pervitinu měli nakupovat v Česku, vařit ho pak měli ve velkokapacitních laboratořích v Nizozemsku. Stovky kilogramů drogy pak mělo putovat po kurýrech zpět do Česka, především na Ústecko a do Prahy. Část metamfetaminu prodali i v Německu. Obviněným hrozí až 18 let vězení.

K zločinnému jednání docházelo mezi lety 2017 a 2019. Byznys začínal v Česku. „V prodejnách Verkon a Inchema nakupovali chemikálie k výrobě metamfetaminu,“ popsala jednání některých obviněných žalobkyně Barbora Jorová s tím, že šlo o červený fosfor, jód, kyseliny, alkálie a pomocné látky.

Obžalovaní měli dál v běžných hobby marketech jako OBI, Baumax nebo Hornbach pořizovat barely, konve, varné nádoby, ale i vrtačky či ochranné masky. To vše převáželi do Nizozemí, v souvislosti s čímž se žalobkyně zmínila o městě Heerlen. Drogy se po převozu zpět měly obchodovat kromě v Ústeckém a Středočeském kraji také v Německu, tam padaly zmínky o Jeně a Berlíně.

I v běžných časech by to bylo kvůli množství účastníků organizačně náročné líčení, také proto začalo už brzy ráno. Dopoledne senát stačil odbavit procesní věci, reagovat na apely advokátů k odkladu jednání kvůli špatné epidemiologické situaci. Slovo se ještě před obědem dostalo i na státní zástupkyni, která přednesla dlouhou obžalobu.

Na výpověď prvního z obžalovaných došlo až po poledni. „Poznal jsem spolupachatele přes jednoho známého,“ vypověděl podle překladatelky z vietnamštiny jeden ze čtyř eskortovaných, kteří už dopoledne přiznali vinu. „Pětkrát jsme dali dohromady investici, nakoupili drogu z Holandska a převezli ji do Čech,“ řekl dál. O případném spolupachatelství dalších osob mlžil a neuváděl podrobné informace o dalším fungování organizované skupiny.

Jejím členům hrozí za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy až osmnáct let vězení. Hlavní líčení bude v Litoměřicích probíhat v dalších dnech.

Vařili ve velkém, za stovky kil drogy mohli závislí utratit desítky milionů



V jakých cifrách se zločinci pohybovali? Jedni například v obchodu firmy Verkon v Praze koupili 38,5 kg červeného fosforu, 129 kg jodu, 80 l kyseliny chlorovodíkové, 75 l kyseliny orthofosorečné, 18 kg hydroxidu sodného, 4 l methanolu, 5 ks baněk, 1 m silikonové hadice, 9 ks zkumavek, 500 ks latexových a 3 páry chemických rukavic, 6 000 ks indikátorových pH papírků, 3 ks polomasky 3M, 6 ks filtrů proti plynům a 4 ks odměrných lopatek, vše asi za 582 661 Kč.



Chemické látky a zařízení, díky nimž šlo vyrobit až sto kilo pervitinu, distribuovali do pronajatých skladů či vozidel, odkud je poté obžalovaní vyvezli do výroben metamfetaminu v Nizozemí. To byla ale jen jedna várka z několika, ke kterým se policistům podařilo zajistit důkazy. Obvinění mohli podle popisu skutků ze získaných látek a s pořízeným náčiním vyrobit další stovky kilogramů pervitinu. Vyrobenou drogu pak prodávali za cenu kolem 600 000 Kč za 1 kg.



Při koncové ceně na černém trhu, běžně uváděné kolem 1 000 Kč za gram pervitinu, mohli drobní dealeři na jeho redistribuci vydělat až 400 000 Kč. Obžalovaní se měli věnovat i obchodu se sušeným konopím, které nabízeli za cenu kolem 70 000 Kč za 1 kg. Koncoví distributoři si za to při standardně uváděné ceně 250 Kč za gram konopí mohli přijít až na 250 000 Kč.