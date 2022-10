Ústecký krajský soud pokročil v rozplétání dotační kauzy ROP Severozápad. Líčení v případu s 27 obžalovanými, kdy měly být ovlivněny projekty za více než 14 miliard korun, běží už od poloviny října minulého roku ve velké síni Okresního soudu v Litoměřicích. Zde se teď vracejí k událostem více než 10 let starým, kdy měli tehdejší krajští politici ovlivňovat přidělování evropských dotací na projekty z regionu. Mezi nimi byli i dříve vlivní Alexandr Novák a Daniel Ježek.

Ve středu 12. října vypovídala klíčová figura, někdejší ředitel dotačního úřadu Petr Kušnierz. V kauze figuruje jako spolupracující obžalovaný. Kušnierz seznámil soud s tím, jak se v roce 2008 dostal k práci náhradníka v hodnotící komisi. A nedlouho poté i k funkci ředitele dotačního úřadu, kterou předtím zastával Petr Vráblík. Kušnierze si politici měli vybrat místo něj, Vráblík totiž neměl být dost „loajální“. S loajalitou naopak neměl problém Kušnierz. Podle své výpovědi nevidí zásadní problém v postoji k věci ani dnes. „Od začátku jsem věděl, že jsou tam zájmové projekty Karlovarského a Ústeckého kraje. Že si tam politici dali své cíle, co by měli prosadit. Zájmové projekty jsou, byly a budou,“ uvedl ve středu před senátem.

Skandál ROP Severozápad pokračuje stíháním deseti lidí kvůli hotelu v Mostě

Kušnierz u soudu dál popsal, že prioritu měly například projekty z Mostu a Chomutova, naopak Teplice byly znevýhodněny. Hodnocení členy komise nemělo být podle Kušnierze příliš důkladné. „Měli jsme to za pět, deset minut hotové,“ řekl.

Za některé členy hodnocení prý vyplňoval a projekty konzultoval v průběhu hodnocení s Novákem i Ježkem. Vyjádřil se i ke spolupráci s policií a se státním zastupitelstvím. „Nebylo by to, že bych zaklepal u někoho na dveře. Byl jsem pod tlakem,“ zmínil. A tlak vysvětlil mimo jiné tím, že po spektakulárním zásahu policie na krajském úřadu, začátku trestního řízení i po propuštění z vazby, do které ho vzali v březnu 2011, nemohl najít práci.

Začal soud k ROP Severozápad. Obžaloba se zřejmě bude číst dva dny

Kušnierz Nováka zná podle svých slov asi od roku 2007, Ježka už od svých 18 let. Do dotačního úřadu, nad kterým měli politici vliv, nastoupil po svém předchozím působení na ministerstvech školství a zemědělství a v Národním památkovém ústavu. Byl mu nabídnut post ředitele. „Poslal jsem životopis, postoupil jsem, přijali mě,“ popsal Kušnierz. Vymínil si ale, že se pro Vráblíka vytvoří místo náměstka, protože by jako novic funkci nezvládal.

Nové angažmá mu ale dlouho nevydrželo, dotacemi se totiž začala zabývat policie. Do vazby šel Kušnierz v roce 2011, pobyl si tam 12 měsíců. Pak ho na 2 měsíce propustili, následovaly ale další 3 měsíce vazby. Pak proběhl soud v prvním rozplétání dotační kauzy. Uznali ho vinným z přijetí úplatku, odseděl si 20 měsíců v Bělušicích, odkud ho propustili na podmínku. Následoval další soudní proces kvůli ovlivňování projektů, v němž dostal 7 let. Na Ruzyni si odseděl 16 měsíců, v roce 2018 ho propustili na podmínku. „Nebylo to lehké období,“ poznamenal Kušnierz.

Justice se kauzou zabývala dál a dostal prý nabídku být utajený svědek. Nakonec přistoupil na to, že s policií bude spolupracovat bez utajení. V současnosti je obžalovaný ještě v jiném trestním řízení, souvisejícím s dotací na mostecký hotel Cascade.

Hrozí mnohaleté tresty

Obžalobě čelí vedle Kušnierze a dalších i politici za ODS a ČSSD včetně krajské exhejtmanky Jany Vaňhové a exhejtmana Jiřího Šulce. Podle Tomáše Minxe z Vrchního státního zastupitelství v Praze se obžalovaní měli dopustit v letech 2008-2011 ovlivňování veřejné soutěže a dohodnout si protiprávně rozdělení podpory z evropských fondů i českých rozpočtů, kdy finanční podporu měly dostávaly favorizované projekty spřízněných osob. Ústecký kraj si jako jeden z poškozených nárokuje úhradu škody přes 130 milionů korun. Obžalovaným hrozí až 16leté tresty.