Ve prospěch Ladislava K. přiletěl už dříve až z karibského ostrova svědčit i honorární konzul, který ženu do Česka oficiálně doprovázel. Pro obžalovaného hovořila i zajištěná komunikace poškozené. Z té vyplynulo, že o finanční prospěch z prostituce ve skutečnosti stála spíš ona. Ostatně proč by jinak věšela na sociální sítě erotická videa jen pár dní potom, co se jí údajně podařilo uniknout ze spárů údajného otrokáře. Soud v rozsudku překvalifikoval závažnější obchodování s lidmi na mírnější kuplířství a uložil Ladislavovi K. pouze výchovný půlroční trest s podmíněným odkladem na jeden rok. Žalobkyně, která pro něj chtěla 6 let natvrdo, si nechala čas na případné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, verdikt tak není pravomocný.

Naletěl na její oči, podpořil konzul z Roatánu muže, obviněného z nekalých plánů

Celou věc odstartoval velký zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu před rokem a půl v Žatci. Zakuklenci tehdy vtrhli do jednoho ze zdejších domů na popud oznámení námořníka amerického obchodního loďstva. Ten měl s ženou problematický vztah ještě předtím, než si na exotickém ostrově Roatán našla Ladislava K. Podle senátu jí právě námořník v tehdejší komunikaci přes aplikaci WhatsApp vnukl, že ji u kamaráda v domě v Žatci Ladislav K. drží v zajetí, aby ji později odvezl za prací v sexuálních službách. A byl to také tento zhrzený námořník, kdo zalarmoval mezinárodní organizaci La Strada, bojující proti obchodování s lidmi, aby ženu později ukryla v azylovém zařízení. Nějakému zadržování přitom situace v Žatci neodpovídala. Žena tady byla na benzínce, nakoupit si, na nehtech, mohla si s kýmkoli psát. „Mohla se pohybovat, měla pas, měla přístup kamkoli, oslovit mohla kohokoli,“ popsal předseda senátu Ondřej Peřich.

Její přílet z Karibiku do Česka byl podle soudce založený na vzájemné dohodě s obžalovaným, že by jí mohl zajistit práci v prostředí nočních klubů nebo privátů. Soud z důkazů dospěl k závěru, že Hondurasanka rozhodně nebyla čistá jako lilie. Ostatně už dříve se nechala vydržovat nejméně od amerického námořníka a od obžalovaného v prostředí, kde bylo běžné, že si místní ženy nechávají platit cizinci za své mládí a atraktivitu. „Není pochyb, že přicestovala proto, že si tu může vydělat tím, co už v minulosti podnikala v Roatánu. Soud v jednání obžalovaného shledává znaky toliko kuplířství,“ konstatoval Peřich s tím, že provinění muže spočívalo v nabídce deliktní činnosti, ale aniž by ji k ní nutil. Poměrně mírný trest půl roku, podmíněně odložený na rok, zdůvodnil předseda i tím, že senát u muže s prakticky čistým trestním rejstříkem nenašel žádné přitěžující okolnosti.

Muže odsoudili, ale ne za obchodování s lidmi, jak chtěla obžaloba. Pouze za kuplířství.Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Soud tak do velké míry vyhověl obhajobě. Advokát Jiří Kuďousek v závěrečné řeči připomněl tvrzení Ladislava K., že měl s Hondurasankou milostný a osobní vztah. V Česku, kam ji pozval, s ní mínil žít a práci v sexuálním byznysu nadhodil jako možnost jen proto, aby zde žena pro sebe viděla perspektivu. A to bez toho, že by na něm byla finančně zcela závislá, a mohla dělat to, co umí z domova. Podle obhájce byla výpověď Hondurasanky o tom, že ji měl Ladislav K. k něčemu nutit, nevěrohodná. Svědčí o tom ostatně videa, na nichž vyzývavě polonahá tančí. „Byla natočena prakticky bezprostředně po zadržení klienta v Žatci. Nejedná se o standardní jednání osoby, která by byla poškozena v rámci takovéto trestné činnosti a která právě uprchla ze spárů obchodníků s lidmi,“ konstatoval Kuďousek. „Podpořil bych, co řekl právník. Konzultovali jsme to spolu, je to víceméně moje vyjádření,“ řekl na závěr samotný obžalovaný.

Státní zástupkyně Jana Jelenová mu v závěrečné řeči navrhovala 6 let ve věznici s ostrahou. „Vina obžalovaného byla prokázána plně ve smyslu obžaloby,“ byla žalobkyně přesvědčená i po dokazování a po vynesení rozsudku si nechala lhůtu na odvolání.