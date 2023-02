„Hádali se, jednou jsem viděl z okna, jak ležela venku na zemi, on ji kopl. Pak se zvedla a hodila po něm flašku od piva. Trefila se mu do zad,“ vypověděl svědek. „Řekla mi, že ji zmlátil. Ukazovala mi modřinu na noze, pochopila jsem z toho, že jí to udělal on,“ řekla svědkyně. Soused a sousedka shodně vypověděli, že hádky a křik byly u Pavla a v jejich domácnosti časté, bití ale prý viděli jen jednou.

Soud řeší týrání ve vyloučené lokalitě na Žatecku. Nájemníci předvolání ignorují

„Bylo slyšet, kdo hádky vyvolal?“ ptal se předseda senátu Martin Kredba. „Někdy ona, někdy tady pán,“ řekla svědkyně v jednací síni, kam eskorta dopravila obžalovaného z věznice, kde je za jinou trestnou činnost. Jeho přání změnit zbylé čtyři měsíce pobytu za mřížemi na podmínku se rozplývá, neboť uzavření případu se protahuje. Někteří svědci předvolání ignorují, jiní se omlouvají, v pondělí také selhala snaha soudu o vyslechnutí jedné ze svědkyň, která nyní bydlí v Sokolově, pomocí videokonference.

Z toho, co dosud zaznělo u soudu, je jasné, že domácnost Pavla a jeho družky byla občas divočina. Několikrát kvůli nim přijeli do Sedčic policisté. „Bylo to kvůli tomu, že mě vykazovala z bytu. Pak mi zase volala, abych se vrátil,“ vysvětloval Pavel K.

K lékaři nikdy nešla

Obžaloba se snaží dokázat, že z jeho strany docházelo k fyzickému napadání družky často, přičemž ženě opakovaně tekla krev z nosu, měla různé podlitiny a škrábance na těle. Lékařské ošetření ale nikdy nevyhledala. Útoky podle obžaloby vyvrcholily loni 24. května ráno. Nejprve prý udeřil dceru do zad za to, že u nich v bytě vysypala gumičky. Když se jí žena zastala, odnesla to dvěma fackami do obličeje. „Pak ji stáhl za vlasy na zem a odtáhl za ně do vedlejší místnosti, kde na ni křičel, aby neřvala, aby držela hubu, že má podmínku a nepůjde za ni sedět. Ona se bránila, kopla jej a on ji pustil, načež oblékla děti a šla s nimi ven,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Vlasta Šťastná Plicková.

Tím ale incident neskončil. „Asi po dvou hodinách se žena vrátila do bytu bez jednoho z dětí, což obžalovaného rozčílilo, došlo na další dvě facky, až jí začala téct krev z nosu. Když chtěla odejít z bytu, chytil ji zezadu za triko, ona se vysmekla, z bytu vyběhla a před domem si z půjčeného telefonu přivolala přes linku 158 hlídku policie,“ stojí v obžalobě.

Po kousnutí při rvačce přišel muž o kus prstu. Soused dostal podmínku

Když to Pavel K. slyšel z okna bytu, podle obžaloby na ni zakřičel, že chcípne, že ji dokope, protože na něj zavolala policajty, seběhl před dům a začal ji pronásledovat. „Žena uklouzla, upadla na zem, on k ní přiběhl a začal ji mlátit rukama a poté kopat do celého těla,“ popsala státní zástupkyně. Po okřiknutí sousedy obžalovaný svého jednání zanechal. Družce způsobil podlitinu na lícní kosti, modřinu na ruce a noze.

Soud případ projednává od loňska, letos na začátku roku rovněž vypovídali sousedé. Někteří se obžalovaného zastali. „Ona ho provokovala, byla na něj sprostá, nevařila, neuklízela, jen kafe a cigárko a kamarádky. Tak jí jednu pleskl. Přítel mi taky občas jednu dá, když zlobím,“ řekla nájemnice bytovky. Její druh mluvil ve stejném duchu. „Může si za to sama, provokovala ho. On je hodný kluk,“ vyjádřil se před soudem.

Ten se případem bude opět zabývat v březnu. Obžalovanému jde o hodně. Pokud se u soudu prokáže jeho vina, hrozí mu další vězení na dva roky až osm let.