Rozsudek není pravomocný, obhajoba i obžaloba si nechala lhůtu na odvolání.

„Trest se nám zdá nepřiměřený, proto budeme podávat odvolání,“ řekl po skončení přelíčení přítomným novinářům obhájce Jan Greisiger. Obžalovaný Babulík využil institutu prohlášení viny a k činu se u soudu přiznal. „Lituji skutku, který se stal. Byla to chyba, souhra špatných okolností v jednu chvíli,“ řekl.

Během přelíčení se tak neřešilo, kdo za havárii autobusu, při níž několik žáků utrpělo středně těžká zranění a další desítky dětí včetně učitelů lehká, může. Řešila se otázka trestu. Obhajoba poukazovala na to, že 42letý Babulík je řidičem z povolání, takže dlouholetý zákaz řízení je pro něj významná životní komplikace. V současné době podle svých slov jezdí na autobusových linkách v západních Čechách.

To, že se doznal, označila soudkyně Hana Bachová za významnou polehčující okolnost. Nicméně obžalovanému přitížilo, že v jeho kartě řidičů je od roku 2000, kdy vlastní řidičské oprávnění, osm záznamů. Třikrát byl potrestán za jízdu pod vlivem alkoholu. „I když se od roku 2014 žádného prohřešku nedopustil, nelze odhlédnout od toho, že se v minulosti choval jako nezodpovědný řidič,“ vysvětlila soudkyně, proč k čtyřletému trestu zákazu řízení přistoupila. Upozornila také na to, že v místě nehody byla značkou nejvyšší povolená rychlost 50 kilometrů v hodině, řidič autobusu jel podle znaleckého posudku 71 až 79.

„Nelze se ztotožnit s tím, že šlo o souhru špatných náhod. Jednalo se o nedbalost. Mezi náhodou a nedbalostí je velký rozdíl, náhoda nevede k trestnímu stíhání toho, kdo řídí vozidlo,“ řekla. Připomněla také, že autobus vyjížděl ze Žatce a nehoda u Blšan se stala krátce nato. Během ní nedošlo k zásadní změně počasí. Že může být vozovka kluzká, měl řidič předvídat.

Ze zraněných žáků a učitelů se nikdo k náhradě škody v rámci trestního řízení nepřipojil. Zdravotní pojišťovny, které uplatnily škodu celkem za více než sto tisíc korun za léčbu, mají podle rozhodnutí soudu peníze vymáhat na zaměstnavateli obžalovaného.

Shodou okolností k dalšímu lyžařskému výcviku do Rakouska odjíždějí žatečtí gymnazisté za pár dní. „Objednáváme si pokaždé zájezd kompletně u cestovní kanceláře. Dopravu autobusem tedy řeší ona,“ sdělil ředitel žateckého gymnázia Miroslav Řebíček. I on byl mezi účastníky výcviku před dvěma lety, při nehodě utrpěl lehké zranění. „Je mi líto, co se stalo. Podle mého názoru je vina jednoznačně na straně řidiče, podle mě by už autobus neměl řídit nikdy,“ řekl.