K velkým ekologickým škodám na kraji vesnice došlo v areálu společnosti FEMME v letech 2014 a 2015, kdy se přečerpávaly kapalné odpady z autocisteren do retenční nádrže a posléze do vykopané jámy. Z té prosákly do okolí a podle obžaloby zamořily území o rozloze téměř 40 tisíc metrů čtverečních.

Náklady na odstranění škod jsou vyčíslené na 26,5 milionu korun.

Okresní soud v Lounech případ řeší od počátku roku 2020, loni v únoru vynesl rozsudek. Ten po odvolání dvojice obžalovaných krajský soud před rokem zrušil a případ vrátil k dalšímu projednání zpět do Loun.