Vrtulník pobodaného transportoval do plzeňské nemocnice, jen shodou náhod neutrpěl životu nebezpečná zranění. Útočník si dnes, ve středu 25. ledna, vyslechl u Okresního soudu v Lounech trest. Za zločin těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečiny výtržnictví a nebezpečné vyhrožování dostal tři roky vězení s podmínečným odkladem na pět let.

Obžalovaný 26letý Radek M. se v zásadě k činu doznal, na možnost prohlášení viny a dohodě o trestu ale nepřistoupil. „Je mi líto, co se stalo, nechtěl jsem, aby to došlo do takovéto situace. Ale chtěl bych, aby se u soudu četly úřední záznamy, abych se k nim mohl vyjádřit,“ řekl s tím, že ne se vším, jak uvedli svědci, souhlasí. Při líčení se tak četly výpovědi poškozeného, svědků, pouštěly se video záběry pořízené mobily přihlížejících.

„Byli jsme hodně opilí. Když se diskotéka zavírala, čekali jsme venku na odvoz do Žatce. Přišel poškozený, byl divnej, řekl mi, že mi dá kopačku do hlavy. Řekl jsem mu, že se nechci prát, ale on mi dal pěstí. Vytáhl jsem nůž a bodl ho. Začal mě mlátit, měl jsem strach, tak jsem ho bodl ještě dvakrát,“ řekl Radek M. Z místa následně odešel, později jej zadržela policejní hlídka.

Bodnutí nožem poranily 25letému Michalovi H. ruku, nohu a spodní část břicha. Utrpěl středně těžká zranění, se kterými byl hospitalizován v nemocnicích v Plzni a Žatci s přibližnou dobou léčení dva týdny. Podle znalce ale nechybělo mnoho a následky mohly být závažnější.

Michal H. popsal ve své výpovědi, která se četla u soudu, celou věc trochu jinak. „Měl na mě blbý kecy. Pak měl v ruce nůž a řekl mi: ‚Tak pojď.‘ Dal jsem mu facku, on mě bodl nožem do stehna. Pustil jsem se do něj a dal jsem mu několik pěstí. Že mě ještě bodl, jsem si nejprve nevšiml,“ popsal.

Incident, při kterém kromě alkoholu hrály roli i pervitin a marihuana, doprovodila také výhrůžka obžalovaného směrem k jedné mladé ženě, která mu chtěla nůž z kapsy vzít. „Když mi ho vezmeš, tak tě pobodám,“ řekl jí podle obžaloby. „Nechtěl jsem ji bodnout, ale nechtěl jsem, aby mi nůž brala, bál jsem se útočníka, neměl jsem se jak jinak bránit. A nechtěl jsem, aby se o vystřelovací nůž zranila,“ hájil se obžalovaný. Podle něj to nebyl první incident mezi oběma známými, kdysi jej prý v žateckém baru poškozený napadl.

Rvačka v Podbořanech ale měla daleko vážnější následky. „Mezi obžalovaným a poškozeným došlo nejprve ke slovní potyčce. Bylo prokázáno, že to byl obžalovaný, kdo lidově řečeno mával nožem ještě před tím, než k fyzickému napadení došlo. Měl v úmyslu ho použít, nelze to brát jako nutnou obranu. I když byl poškozený větší a silnější, došlo k vybočení z mezí nutné obrany, když obžalovaný bodl opakovaně. Jen shodou okolností vše neskončilo vážnějším zraněním,“ řekla ve své závěrečné řeči státní zástupkyně Vlasta Šťastná Plicková. „Je výrazně polehčující okolnost, že se obžalovaný k činu doznal a že uzavřel s poškozeným dohodu o finančním vyrovnání za vzniklou škodu,“ dodala.

Dohoda zní na 200 tisíc korun v měsíčních splátkách po dvou tisících, Radek M. začal peníze posílat loni.

Obžalovanému, který má v rejstříku trestů tři záznamy za distribuci marihuany a poškození fasády domu, navrhla státní zástupkyně tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let.

S tímto názorem se shodl předseda senátu Martin Kredba. „Je velký nepoměr, co se při rvačce stalo obžalovanému a co poškozenému. Z výpovědí svědků je patrné, že se slovním útokem začal obžalovaný. Vůbec se mi nelíbí to, že si někdo bere na diskotéku vystřelovací nůž a má ho připravený, že ho vytáhne,“ řekl při zdůvodnění rozsudku. Od trestu vězení obžalovanému pomohlo, že s poškozeným uzavřel zmíněnou dohodu.

Rozsudek je pravomocný, obhajoba i obžaloba se vzdala práva na odvolání.