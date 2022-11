Za pokus o vraždu vlastní dcery poslal ústecký krajský soud v úterý 15. listopadu do věznice s přísnější ostrahou 32letého muže. Odsedí si 15 let. Impulzivní muž, posílený alkoholem, se na dcerce pravděpodobně nadosmrti podepsal velmi hrubým zacházením. Došlo k tomu v malém sklepním bytě na chomutovském sídlišti letos na jaře. A to jen necelé dva měsíce po jejím narození. Podle rekonstrukce mlátil její hlavičkou o opěrku gauče, pouštěl ji na hlavičku, házel s ní na postýlku a třásl s ní.

„Spáchal zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu,“ konstatoval soudce Martin Parolek. „Způsobené následky jsou hrozné,“ dodal předseda senátu. Muž prohlásil vinu. Rozsudek je pravomocný, nikdo se neodvolal. K trestu přísluší také protialkoholní léčba a náhrada nemajetkové újmy dítěti ve výši 815 tisíc. Pojišťovně má odsouzený nahradit přes půl milionu za léčbu dítěte.

Státní zástupce Vladimír Jan muži původně navrhoval 17 let. Přihlédl ale k jeho prohlášení viny před soudem a slevil mu o dva roky. Senát navrhovaný 15letý trest potvrdil. Obžalovaný se před soudem k činu nevyjadřoval, jen se krátce kál. „Ze srdce toho lituji. Vůbec se to nemělo stát. Pokusím se v nápravném zařízení splácet škodu,“ uvedl muž, pak se rozplakal a hlavu skryl do dlaní.

Předtím žalobce popsal, že muž na přelomu dubna a května po požití alkoholu při nepřirozeném a hrubém držení za končetiny i hrudník mimo jiné udeřil hlavičkou nezletilé o tvrdou překážku a třásl s ní. Stalo se tak v domácnosti, již muž obýval s družkou a několika dětmi. Výsledkem bylo několik zlomenin v oblasti hlavy, hrudníku i rukou a nohou a krevní výron do mozku. Kromě jiných nebezpečí mohlo dítě při všech zraněních vdechnout zvratky a zemřít na udušení.

To se naštěstí nestalo. I tak museli děvčátko přes měsíc hospitalizovat. Šest dní strávilo na jednotce intenzivní péče, pro nepravidelnost dechu bylo na umělé ventilaci a mělo také čidlo do nitrolebí. Hrubé nakládání na dítěti pravděpodobně zanechalo trvalé následky. „Neurologicky je opožděná ve vývoji,“ popsal Jan s tím, že některé zdravotní následky lze zmírnit intenzivní rehabilitací.

Spouštěčem byl nejspíš pláč

Podle dřívějších informací bylo důvodem mužova hrubého jednání zřejmě to, že holčička plakala. „Muž, který byl pod vlivem alkoholu, ji kvůli tomu brutálně napadl,“ uvedl v květnu policejní mluvčí Daniel Vítek s tím, že dítě utrpělo vážná, život ohrožující zranění s nejistou prognózou dalšího vývoje. Zranění byla různého stáří. „Poranění s následkem smrti nevzniklo jen náhodou,“ konstatovala lékařka Andrea Vlčková.

Jak popsali jiní znalci z oboru psychiatrie, odsouzený netrpí duševní poruchou. Má snížený intelekt, trpí poruchou osobnosti, je impulzivní, dráždivý a trpí škodlivým užíváním alkoholu. Není na něm sice závislý, má ale poruchy chování během opilosti. Právě ta nejspíš při činu snížila jeho soudnost a akcentovala osobnostní rysy. Také proto mu znalci navrhli ambulantní protialkoholní a protitoxikomanické léčení, což soud akceptoval.

Policie pro muže navrhovala hned po zadržení vazbu i proto, že v domácnosti bylo další malé dítě. Soud původně návrh nepřijal, muži stíhanému na svobodě pouze uložil, aby se vyhýbal pití. „Jak ale vyšlo najevo, již během několika dní soudní zákaz porušil,“ informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Muže si všimla běžná hlídka, jak v noci zjevně opilý cosi vykřikuje. Dechová zkouška ukázala přes dvě promile. Teprve pak muž putoval do vazby, z níž ho na úterní líčení v Ústí přivezla eskorta. Nyní by z ní měl co nejdříve putovat do příslušného vězení.