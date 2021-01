Zazlíval matce společných dětí pokus o nový start. Za rány loveckým nožem hrozí obžalovanému až dvacet let.

Obžalovaný z pokusu o vraždu v Lounech u soudu v Ústí nad Labem | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

„Vzals mi rodinu, je mi všechno jedno, stejně si jdu sednout!“ vykřikl pod rouškou tmy muž k postavě kousek od centra Loun. A pak ji začal loveckým nožem bodat po celém těle, i do hlavy a břicha. Jen všechny rány na rukách měřily po zběsilém útoku vcelku metr. 47letého útočníka, který za ohrádkou stanul poprvé v pondělí 11. ledna, žalují z úkladného plánování vraždy. Za to mu ústecký krajský soud může vyměřit až dvacet let.