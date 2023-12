V průběhu večera však přišlo fatální rozhodnutí. Dohodli se, že se s autem, které nemělo zadní světla, zúčastní jedné ze soutěží na letištní ploše – nočních sprintů. Jejich neosvětlený seat se ale kvůli poruše sunul po dráze příliš pomalu a ve vysoké rychlosti do něj narazilo Audi A3 startující za ním.

Tehdy 21letý Pavel na následky zranění, která při dopravní nehodě utrpěl jako spolujezdec v seatu, druhý den v nemocnici zemřel.

Proč se tak stalo, začal v úterý 12. prosince řešit Okresní soud v Lounech. Šlo o souhru nešťastných okolností nebo je za tragédii někdo odpovědný? Obžaloba ji klade za vinu Pavlu Krátkému z Teplicka. Jako předseda pořádajícího spolku Sportovní motoristický klub CARWARS čelí obžalobě z přečinu usmrcení z nedbalosti.

V soudní síni visely ve vzduchu otázky, jak je možné, že se auto v tak špatném stavu na závodní dráhu vůbec dostalo, navíc když oba řidiči byli pod vlivem alkoholu. A také, proč nebyla letištní plocha lépe osvětlena, aby si někdo všiml, že závodní dráha není volná.

Selhala pořadatelská služba? Právě z toho se snaží státní zástupce obžalovaného usvědčit. Konkrétně, že nezajistil bezpečnost závodníků dostatečným proškolením a poučením jednotlivých členů pořadatelské služby. „Ač věděl, že nekontrolování a nedodržování bezpečnostních opatření v průběhu akce spojené se závody automobilů může s ohledem na rychlost a hmotnost motorových vozidel mít za následek vážnou nehodu se zraněním a smrtí účastníků,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jaroslav Novák.

Státní zástupce vidí pochybení obžalovaného v tom, že dostatečně neproškolil startérku o podmínkách, za kterých může zahájit závod. A nevybavil ji prostředky k zajištění komunikace mezi startovním a cílovým prostorem závodu a jednotlivými amatérskými účastníky závodu. „Přičemž v důsledku tohoto pochybení startérka nemohla reagovat na situaci nastalou na trati a neopuštění trati předchozím závodníkem a předčasně vpustila k jízdě do nevyklizeného prostoru trati dalšího závodníka,“ stojí v obžalobě.

Obžalovaný Pavel Krátký vinu u soudu odmítl. „Vše se odehrálo jinak, než uvádí obžaloba,“ řekl. „To, co se stalo, je hrozná věc, to nejhorší, s čím jsem se v životě setkal. Tisíckrát se mi honilo hlavou, zda jsme vše udělali dobře, zda něco nešlo udělat jinak,“ dodal. Konkrétní pochybení ale odmítl. Podle jeho slov byli členové pořadatelského štábu v zájmu zajištění bezpečnosti proškoleni, technické přejímky měly zajistit, aby se auto ve špatném stavu nemohlo závodů zúčastnit. A jeden z pořadatelů prý testoval řidiče na alkohol. „Car wars má tradici od roku 2002, není to žádná anarchie, není to tak, že se sebere pár blbců a udělá si na letišti závod. Nejdůležitější je bezpečnost na akci,“ řekl.

Jak se ale auto ve špatném technickém stavu a s opilým řidičem - policisté mu po nehodě naměřili 0,86 promile - mohlo dostat na start čtyři sta metrů dlouhé dráhy nočních sprintů, si prý neumí vysvětlit. „Musel to nějak objet a vyrazit na jízdu, aniž by prošel kontrolou,“ uvedl u soudu.

Z výpovědí obou řidičů ale vyplynulo, že bezpečnostní kontroly nebyly na akci zřejmě tak důsledné, jak se snažil předseda spolku soudní senát přesvědčit. „O žádné technické kontrole auta nevím. A ani mi nikdo nedal před závodem dýchnout,“ řekl u soudu řidič audi z Ústecka. I on byl při tragickém střetu pod vlivem alkoholu, policisté mu naměřili přibližně stejnou hodnotu jako řidiči seatu.

Za ním se ve stejné dráze postavil na start právě řidič audi. „Na pokyn startérky jsem vyrazil. Ještě než jsem byl před cílem, jsem najednou v mé dráze zahlédl auto. Zašlápl jsem brzdu, škubl volantem, auto ale nestačilo zareagovat,“ popsal řidič audi. Zezadu narazil do seatu, podle jeho slov mohl jet v momentě nehody zhruba 140 kilometrů v hodině. Znalecké posudky stanovily střetovou rychlost 105 až 117 km/h, rychlost seatu byla v okamžiku nehody osm kilometrů v hodině.

Proč jel na závodní dráze před cílem tak pomalu? „Po startu mělo moje auto problémy s řazením. Nešla zařadit trojka, pak ani dvojka, nakonec jsem jel na jedničku,“ popsal u soudu řidič seatu. „Bylo to auto udělané pro srandu, neplánoval jsem ho použít na noční sprinty. Že se jich zúčastníme, mě přesvědčil až Pavel,“ dodal. Ani jemu prý pořadatelé nedali před závodem „dýchnout“ na alkohol, kvůli špatnému technickému stavu žádná kontrola jeho auto nevyřadila.

U soudu vypovídala také sestra zemřelého mladíka. „To co se stalo, mě hodně zasáhlo. S bratrem jsme si byli velmi blízcí, starala jsem se o něj, neměli jsme to v životě jednoduché,“ řekla. Prostřednictvím právního zástupce požaduje jako nemajetkovou újmu za duševním útrapy po obžalovaném předsedovi spolku 400 tisíc korun.

Podle zákona mu hrozí až šest let vězení. Ze stejného přečinu je obžalovaná také právnická osoba Sportovní motoristický klub CARWARS z.s. Tu může soud, prokáže-li se vina, potrestat různými způsoby – například peněžitým trestem nebo zákazem činnosti na určité období.

Car wars je setkání příznivců individuálně upravovaných sportovních automobilů, v Panenském Týnci se koná pravidelně. Během akce na letištní ploše probíhají různé jízdy. Na příštím jednání, předseda senátu Jan Jouza líčení odročil na nový rok, by měli vypovídat další svědci. Více světla do tragického případu mají přinést například startérka nebo ředitel závodní dráhy. Oba se v inkriminovanou dobu pohybovali přímo na startu.

