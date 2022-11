„Na základě nepravdivých údajů byla poškozená společnost Dům dětí a mládeže Žatec uvedena v omyl, v jehož důsledku zaslala na soukromý bankovní účet obviněné od října 2018 do listopadu 2020 na výplatě mezd trenérů celkovou částku 227 832 korun, kterou si obžalovaná ponechala pro vlastní potřebu, přičemž trenéry vyplácela z prostředků Bohemia sport Žatec,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Tomáš Voldřich. Podle něj úmyslným jednáním uvedla DDM v omyl a způsobila tak škodu přinejmenším ve výši 227 832 korun.

Oněmi nepravdivými údaji jsou podle obžaloby dohody o pracovní činnosti mezi DDM a více než deseti trenéry, které měla obviněná předsedkyně oddílu domu předložit. DDM na základě žádosti trenérů posílal peníze na její osobní účet. Jak se ale trenéři shodně vyjádřili, o dohodě ani žádosti neměli ponětí a podpisy na nich nebyly jejich. „Peníze jsme dostávali od předsedkyně oddílu v hotovosti, že by nám odměny vyplácel Dům dětí a mládeže, o tom jsme neměli ponětí,“ řekli u soudu trenéři. Shodli se, že peníze, které měli podle ústní dohody s předsedkyní spolku jako odměny za vedení tréninků a táborů dostat, obdrželi. Jak se ale snaží dokázat obžaloba, nebyly v takové výši, jak bylo vedením spolku vyúčtováno.

Někdo zfalšoval podpisy

Na nesrovnalosti se přišlo v závěru roku 2020, kdy v době covidových uzávěr DDM oslovil trenéry oddílu, aby natočili videa, podle kterých by mohly děti trénovat individuálně. „Při podpisu dohody o provedení této práce trenéři zjistili, že mají s naším DDM uzavřené i jiné dohody, o kterých nevěděli,“ řekla u soudu Ludmila Tvrská, která je ředitelkou žateckého DDM od července 2019. O okolnostech uzavření starších dohod mezi DDM a trenéry podle svých slov tak nic nevěděla. „Zjistili jsme, že někdo na nich zfalšoval naše podpisy. Proto jsme to šli nahlásit na policii, já osobně jsem se obávala, kde všude takový můj podpis figuruje,“ řekla u soudu jedna z trenérek Denisa Janíková. „Když se to provalilo, požádali jsme město na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o zaslání dokumentů, na základě kterých byla vyúčtována dotace pro spolek. Byly mezi nimi účtenky s mým podpisem, který nebyl můj,“ sdělil další z trenérů Miroslav Blažek.

Podle obžaloby obviněná použila peníze od města Žatec pro spolek v rozporu se smlouvou, čímž se měla dopustit dotačního podvodu. „Dotčeným trenérům z poskytnutých dotací za rok 2018 vyplatila toliko částku 51 400 korun a zbylou částku, kterou deklarovala jako účelně využitou odměnu za činnost trenérů ve výši 15 800 korun, použila na jiný účel,“ stojí v obžalobě. Z dotace města za rok 2019 měla podle názoru orgánů činných v trestním řízení vyplatit trenérům 42 500 korun a na jiný než deklarovaný účel použila 56 500 korun.

Lucie S. vinu odmítá. U soudu se odkázala na svou výpověď z trestního řízení. „Obžalobu odmítám, věřím, že mě soud obvinění zprostí,“ řekla. Ve svých výpovědích označila některé listinné důkazy jako omyl v účetnictví.

Jak probíhal tok peněz mezi DDM a spolkem Bohemia sport Žatec, u soudu vysvětloval přítel obviněné, který při činnostech oddílu různě pomáhal. „Peníze si přítelkyně přeposílala na svůj účet, ze kterého je mohla vybrat a v hotovosti vyplácet trenéry,“ popsal. Že by se na úkor jiných obohatila, odmítl.

Bohemia sport Žatec vznikl v roce 2014. Věnoval se dětské atletice, pořádal různé akce včetně příměstských táborů. Během několika let se zařadil mezi největší sportovní oddíly ve městě. V současné době spolek žádnou činnost nevykazuje, velká část dětí přešla do jiných sportovních oddílů. Líčení bylo odročeno na leden příštího roku.