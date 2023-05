Trojice svědků, které obhajoba na úterý 2. května předvolala, nic zásadního do případu nevznesla. Vesměs popsali, za co dostávali od obžalované peníze. Bylo to například za pomoc při trénincích nebo různých akcích spolku.

Kam putovaly peníze? V kauze žateckého spolku vypovídali trenéři i zakladatel

Během pěti líčení, soud začal loni v říjnu, postupně vypovídala třicítka svědků. Většinou se jednalo o trenéry atletiky. Téměř shodně před soudem řekli, že odměny, které měli podle ústní dohody s předsedkyní spolku za vedení tréninků a táborů dostat, obdrželi. Jak ale tvrdí obžaloba, nebyly v takové výši, jak vykazovala, a snaží se dokázat, že si část peněz Lucie St. nechala.

U soudu několikrát zaznělo, že podpisy na dokumentech, například o dohodě o pracovní činnosti nebo mzdových listech, někdo zfalšoval. „Z dokladů jsem zjistila, že jsem údajně trénovala i v době, kdy jsem byla na neschopence kvůli mému těhotenství,“ řekla například Adéla Dobruská.

Obžalovaná vinu odmítá. Říká, že kromě výplat trenérům šly peníze na odměny pro děti, zajištění občerstvení na různých akcích, ceny na závodech, nákup pomůcek a podobně.

Zmíněného dotačního podvodu se podle obžaloby měla dopustit tím, že použila peníze od města Žatec pro spolek v rozporu se smlouvou. „Dotčeným trenérům z poskytnutých dotací za rok 2018 vyplatila toliko 51 400 korun a zbylou částku, kterou deklarovala jako účelně využitou odměnu za činnost trenérů ve výši 15 800 korun, použila na jiný účel,“ stojí v obžalobě.

Z dotace města za rok 2019 měla podle názoru orgánů činných v trestním řízení vyplatit trenérům 42 500 korun a na jiný než deklarovaný účel použila 56 500 korun.

Poškodit měla i Dům dětí a mládeže v Žatci (DDM), se kterým spolek navázal spolupráci. „Na základě nepravdivých údajů byla poškozená společnost Dům dětí a mládeže Žatec uvedena v omyl, v jehož důsledku zaslala na soukromý bankovní účet obviněné od října 2018 do listopadu 2020 na výplatě mezd trenérů celkovou částku 227 832 korun, kterou si obžalovaná ponechala pro vlastní potřebu, přičemž trenéry vyplácela z prostředků Bohemia sport Žatec,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Tomáš Voldřich.

Na nesrovnalosti se přišlo v závěru roku 2020, kdy v době covidových uzávěr DDM oslovil trenéry oddílu, aby natočili videa, podle kterých by mohly děti trénovat individuálně. Při podpisu dohody o provedení této práce trenéři zjistili, že mají s DDM uzavřené i jiné dohody, o kterých nevěděli. Proč tomu tak je, jim tehdy předsedkyně oddílu údajně nevysvětlila, podali proto na policii trestní oznámení.